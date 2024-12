Lecture Zen Résumer l'article

Un ancien agent de la CIA, expert du monde du crime russe, a livré son analyse du premier film John Wick. Il donne la note de 7 sur 10 pour ce qui est de la crédibilité. Un score élevé.

7 sur 10 : c’est la note attribuée par un expert de la CIA quant à la crédibilité du premier film John Wick, dans lequel un assassin est forcé de sortir de sa retraite. On parle pourtant d’une histoire où l’acteur Keanu Reeves enchaîne les meurtres à vitesse grand v pour se venger de son ex-employeur (la mafia russe). Mais Joe Serio, expert en la matière, se montre plutôt positif dans une vidéo publiée par Insider le 4 décembre.

« Cette représentation d’un tueur à gages russe est totalement réaliste. Peut-être pas sur le nombre de victimes dans un laps de temps de cinq minutes comme dans John Wick, mais il y avait énormément d’assassinats, par centaines, dans les années 90 et au début des années 2000. Il suffit de regarder quelqu’un comme Alexander Solonik. Alexander Solonik était le grand nom de la mafia russe, du côté des assassins », explique-t-il. Surnommé « le Terminator russe » et a priori ambidextre, Alexander Solonik aurait assassiné une quinzaine de personnes avec une efficacité redoutable.

John Wick // Source : Metropolitan FilmExport

Le film John Wick adoubé par un expert de la mafia russe

Joe Serio poursuit son argumentaire en évoquant les lieux dans lesquels se déroulaient les échauffourées. Dans le premier John Wick, l’une des séquences cultes se situe dans une boîte de nuit. Et ce n’est visiblement pas une anomalie : « Les casinos et les boîtes de nuits étaient des lieux centraux pour la mafia russe. Dans les années 1990, quand la mafia russe avait beaucoup d’influence dans les rues, il y avait des fusillades tout le temps. Il y avait des fusillades dans les boîtes de nuit, des fusillades dans les rues. J’entendais souvent des bruits d’armes à feu. On a même trouvé un coffre rempli d’armes dans le parking d’une boîte de nuit. »

Dans John Wick, le personnage principal tue beaucoup (77 victimes), n’importe où (sauf dans l’hôtel Continental), n’importe quand. Outre le volume de meurtres de John Wick, bien trop important pour un seul homme, le film perd des points à cause d’une fausse légende : « Le plus grand mythe des films et séries sur la mafia russe est de dire qu’ils tirent d’abord et qu’ils posent des questions ensuite, c’est faux. Ils commenceraient d’abord par des négociations, mais si aucun accord n’est trouvé, alors il y a une fusillade. »

Il n’empêche, le fait que John Wick soit adoubé par un expert du sujet renforce un peu plus la légende d’un film devenu une saga à succès — alors qu’il aurait pu ne jamais exister sans l’intervention inespérée de l’actrice Eva Longoria. Notons quand même que l’analyse de Joe Serio ne vaut que pour le premier opus, les suites allant beaucoup plus loin dans l’invraisemblable et le grand spectacle (les multiples blessures du héros, les tueries qui s’accumulent de plus en plus). En quatre films, John Wick a tué 429 personnes, selon ScreenRant. Il a surtout rapporté plus d’un milliard de dollars au box office, après avoir démarré modestement (moins de 90 millions).

