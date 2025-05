Lecture Zen Résumer l'article

Andor a tellement séduit les fans de Star Wars qu’une partie d’entre eux est en train d’imaginer une trilogie informelle autour de la série. Sans doute la meilleure reconnaissance de son exceptionnelle qualité.

Vous pensiez que la saga Star Wars comportait seulement trois trilogies, avec la première, qui a tout lancé, complétée par la suite de la prélogie et de la postlogie ? Vous vous trompiez : depuis le 14 mai 2025, ce n’est plus le cas. Il y en a désormais une quatrième, qu’on n’avait pas vraiment vu venir — ni peut-être Lucasfilm et Disney n’ont plus.

Rien d’étonnant : elle n’a pas été remarquée, parce qu’elle n’existe pas tout à fait. Cette quatrième trilogie n’est en effet absolument pas officielle : c’est une pure invention des fans, qui s’est matérialisée à l’occasion de la sortie des trois derniers épisodes de la série Andor, à la mi-mai — avec un final de la saison 2 tout bonnement grandiose.

Les avis du public en témoignent d’ailleurs : Andor a historiquement été une série très bien notée (la meilleure de Star Wars à ce jour, disions-nous après la première saison, en 2022). Mais les derniers scores cassent la baraque. De 9,5 à 9,8 sur 10 pour les cinq derniers épisodes ! Bien sûr, les notes fluctuent (on a eu un 9,9 à un moment), mais une tendance se dégage.

Andor fait naitre des idées de trilogies informelles

Toujours est-il que ce n’est pas un hasard si Andor est associée à des tournures comme « Peak Star Wars » ou « Absolute Cinema » depuis quelques semaines. La série, qui est la préquelle du film dérivé Rogue One, dont la sortie au cinéma remonte à 2016, est jugée si réussie qu’elle est devenue le point de départ de cette « trilogie des fans ».

« La véritable trilogie moderne de la Guerre des étoiles », écrit ainsi optimusgrime23, en décrivant les saisons une et deux d’Andor ainsi que le film dérivé Rogue One comme les trois volets de cette saga. « Il trouvera assurément sa place juste à côté du coffret des épisodes IV, V et VI », répond Viridian_Crane en commentaire.

Peak Star Wars. Je ne veux rien savoir. // Source : Capture d’écran

Un échange représentatif de ce que l’on peut lire et voir sur le net depuis deux jours. D’autres considèrent aussi qu’on a là une véritable trilogie à part entière, avec parfois une variation dans ce que l’on met dans chacun des volets. Ici, par exemple, le premier volet serait l’intégrale de la série Andor, suivi de Rogue One et… de l’épisode IV, Un nouvel espoir.

Cassian Andor ou l’Étoile Noire ?

Tout dépend, en fait, de ce que l’on veut mettre au centre de cette trilogie des fans. S’il s’agit d’un arc centré sur le personnage de Cassian Andor, les deux saisons consacrées au héros rebelle et le film dérivé suffisent. Son récit s’achève à la fin de Rogue One, d’une manière remarquable, et on voit l’espoir de la rébellion survivre et se propager.

Mais si l’on désire mettre au cœur de la trilogie la lutte de l’Alliance contre l’Étoile Noire, l’épisode IV a toute sa place. Le premier arc est la découverte par les rebelles de cette arme (la série) ; le deuxième acte est le vol risqué des plans de la superarme (Rogue One) ; la conclusion est apportée par Un nouvel espoir, et d’autres braves qui agissent pour la détruire.

L’Étoile Noire dans Star Wars // Source : Capture YouTube

Une interprétation qu’avance l’internaute sanddragon939, qui voit l’épisode IV comme un pivot entre deux trilogies : « Honnêtement, avec le recul, il est possible de voir Un nouvel espoir comme la fin d’une histoire qui a commencé avec Andor, et aussi comme le début d’une autre histoire qui se termine avec Le Retour du Jedi. »

Mais pourquoi voir ça comme deux trilogies quand on peut imaginer tout cela comme une pentalogie, à l’image de General_Kalani224 : « Ce n’est plus une trilogie. C’est Andor, Rogue One, Un nouvel espoir, l’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. C’est la Pentalogie Originale ». Ou la Sexalogie, si on tient à séparer les deux saisons d’Andor.

« C’est la Pentalogie Originale » General_Kalani224

Signe que la série a largement conquis les cœurs et les esprits, Reddit comme les réseaux sociaux regorgent d’autres fils de discussion et avis du même genre — avec parfois d’autres manières de rapprocher les œuvres les unes autres (un peu comme le Machete Order, qui tente de réinventer l’ordre de visionnage des films Star Wars).

Ici, on propose de faire du dessin animé Rebels, de la série Andor et du film Rogue One une trilogie de la préquelle. Là, de faire un montage « The Rebel Supercut », avec une sorte de marathon audiovisuel de six heures, puisqu’il n’y a presque pas de temps de pause entre le dernier arc d’Andor, Rogue One et Un nouvel espoir. Tout s’enchaine.

On ignore si un jour Disney et Lucasfilm reprendront à leur compte cette trilogie informelle pour vanter la qualité de cet arc scénariste. Ce qui est clair, c’est que le ravissement de la majorité des fans a d’ores et déjà donné lieu à des kilomètres de mèmes sur Internet, à l’image de la petite sélection ci-dessous. Difficile d’imaginer meilleur hommage.

Source : Capture d’écran

Source : Capture d’écran

Source : Capture d’écran

Source : Capture d’écran

Source : Capture d’écran

Source : Capture d’écran

Source : Capture d’écran

