Lecture Zen Résumer l'article

L’une des séries les plus populaires de Netflix va bientôt refermer ses portes pour de bon, avec une saison 5 très attendue. D’ici là, les fans de Stranger Things ne manquent pas d’hypothèses sur la conclusion potentielle de la série de SF. Voici justement nos 4 théories préférées sur le sujet.

Will, Eleven, Mike, Dustin et les autres vous manquent terriblement depuis la saison 4 de Stranger Things, sortie en juillet 2022 ? On vous comprend. Mais il faudra encore patienter plusieurs mois avant de pouvoir découvrir le grand final de l’une des meilleures séries d’horreur du catalogue Netflix, à partir du 26 novembre 2025.

En attendant cette saison 5, qui sera à coup sûr l’un des évènements de l’année, les fans ne cessent d’élaborer les théories les plus folles sur le destin d’Hawkins, sur Reddit ou ailleurs. En voici 4 qui nous ont particulièrement intrigué.

Pour aller plus loin La saison 5 de Stranger Things sortira à un horaire horrible pour la France

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Will serait mort dans le Monde à l’Envers

Et si le véritable Will était en fait mort depuis le début de Stranger Things ? Voilà l’hypothèse de plusieurs internautes, dont BrettJoz, qui estiment qu’une autre entité serait revenue du Monde à l’Envers. Une théorie renforcée par l’un des plans du teaser de la saison 5, qui laisse apparaître un cadavre en mauvaise posture, probablement capturé par Vecna.

Will, es-tu là ? // Source : Netflix

Celui-ci pourrait être celui du vrai Will, décédé lors de son tragique passage dans le Monde à l’Envers, pendant la saison 1. D’autres fans, eux, estiment qu’il pourrait plutôt s’agir de Barbara, l’amie de Nancy, décédée très tôt dans l’intrigue de Stranger Things.

Si cette théorie se révèle juste, cela pourrait rabattre toutes les cartes de l’univers de la série : si Will est bel et bien mort, qui accompagne nos héros depuis déjà trois saisons ? Sa connexion mentale avec le Mind Flayer, explorée depuis la saison 2, serait-elle justement liée à ce twist ? Le faux Will va-t-il se rebeller contre ses amis pour rejoindre le camp de Vecna ? Réponse le 26 novembre.

Eleven connaissait déjà Will

Lorsque Mike, Dustin et Lucas parlent de Will à Eleven pendant leur rencontre, dans la saison 1, cette dernière semble immédiatement le reconnaître. Si l’on pouvait aisément attribuer cette capacité de déduction à ses pouvoirs surnaturels, d’autres internautes, comme Ok-Secretary-28, sont désormais persuadés que Will et Eleven s’étaient en réalité déjà rencontrés.

Certains fans avancent ainsi l’idée que le Demogorgon qui a capturé Will, pour l’emmener avec lui dans le Monde à l’Envers, était avant tout à la poursuite d’Eleven.

Eleven dans Stranger Things. // Source : Netflix

Sur le chemin, il aurait finalement croisé le jeune garçon et aurait décidé de changer de cible en cours de route. Une scène à laquelle Eleven aurait pu assister, en étant potentiellement paralysée par la peur et sans pouvoir intervenir. Cela expliquerait qu’elle reconnaisse le visage de Will par la suite.

Plusieurs hypothèses vont même plus loin : Eleven aurait pu échanger sa place avec son futur ami, grâce à ses pouvoirs, afin d’échapper au Demogorgon. Une théorie pas si farfelue, lorsque l’on considère le fait que les deux personnages partagent de nombreux traits communs. Le monstre aurait donc pu n’y voir que du feu. Cela voudrait dire qu’Eleven serait potentiellement rongée par la culpabilité, ce qui expliquerait sa volonté de sauver Will, coûte que coûte, dans les premières saisons.

Eleven pourrait mourir à la fin de la saison 5

C’est l’une des théories les plus probables, parmi toutes celles qui circulent sur la conclusion tant attendue de Stranger Things : Eleven pourrait ne pas survivre, contrairement à ses camarades. Plusieurs fans, dont Salt_Marketing_2299, estiment ainsi que si Hawkins parvient à se débarrasser de Vecna une bonne fois pour toutes, le Monde à l’Envers pourrait s’emparer du monde réel.

Eleven pourrait-elle mourir ? // Source : Netflix

Pour stopper cette progression, Eleven devrait alors fermer les portes de cet univers parallèle, depuis l’intérieur. Elle pourrait même se retrouver piégée dans le Monde à l’Envers, qu’elle a elle-même créé, se sacrifiant au passage pour détruire cet espace surnaturel pour de bon.

Cela semble d’autant plus cohérent que Millie Bobby Brown, l’interprète d’Eleven, ainsi que le reste du casting de Stranger Things, ont longuement expliqué en interview à quel point le tournage du final avait été chargé en émotions. Tout porte donc à croire que les personnages de la série ne s’en sortiront pas indemnes (et nous non plus).

Le Will du futur s’est sauvé lui-même

À la fin du teaser de la saison 5, Will hurle une réplique bien connue des fans de la première heure : « RUN », invitant les personnes autour de lui à littéralement courir, pour échapper à une menace encore inconnue.

Il s’agit en réalité d’un clin d’œil à la saison 1, et particulièrement à la fameuse séquence des guirlandes de Noël. Will tentait alors de communiquer avec sa mère, Joyce, grâce à trois lettres bien précises, lui permettant d’échapper au Demogorgon : « RUN ».

Will dans Stranger Things. // Source : Netflix

Des internautes attentifs comme Lyca29 vont même plus loin que la simple référence anodine : et si Will s’adressait en réalité à une version plus jeune de lui-même ? Plus simplement : le fameux « RUN » de la saison 1 a-t-il été soufflé par le Will du futur à son double enfantin, lui permettant de survivre ?

Puisque le temps semble figé dans le Monde à l’Envers, cela semble en tout cas possible. Et ce serait un très joli twist de fin pour Stranger Things, qui risque de beaucoup nous manquer.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama