L’énigmatique série de SF opère son grand retour, dès le 17 janvier 2025, sur Apple TV+ Alors en attendant cette saison 2 de Severance, voici les 5 théories les plus absurdes, mais aussi les plus probables, concernant les mystères de la série.

Près de trois ans : voici la longue attente que les fans de Severance ont dû subir, après le cliffhanger final de la saison 1. Heureusement, la série de science-fiction produite par Apple TV+ revient enfin pour une saison 2, dont les premiers épisodes seront dévoilés le 17 janvier 2025. Pour patienter jusqu’au retour de la terrifiante entreprise Lumon, voici donc une compilation des 5 théories les plus délirantes (ou pas), mises au point par les fans.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 1 de Severance.

Ricken, le beau-frère de Mark, a aussi subi la dissociation

Dans la saison 1 de Severance, seuls les employés de Lumon Industries sont obligés de subir une opération chirurgicale étonnante : la dissociation entre le travail et la vie privée, qui sépare la mémoire des personnages en deux. Une théorie suggère que Mark, Helly, Dylan, Irving et les autres ne seraient pas les seuls à être dans cette situation : Ricken, le beau-frère de Mark et l’auteur du fameux livre qui encourage les employés à se rebeller contre Lumon, pourrait être, lui aussi, dissocié.

Son comportement, ainsi que celui de ses amis, est ainsi particulièrement étrange dans la saison 1 de Severance. Lors du grand final, on apprend ainsi que Rebeck, une jeune femme proche de Ricken, possède des plaies au niveau de la tête. De là à imaginer que celles-ci ont été causées par la pose de l’implant dissociatif, il n’y a qu’un pas.

Ricken dans Severance // Source : Apple TV+

Une seconde théorie intéressante, à propos de Ricken, sous-entend que ce dernier serait en réalité un membre de la famille Eagan, qui a créé Lumon. Il évoque ainsi le fait qu’il est issu d’une lignée plutôt riche, dont il s’est éloigné, et il désapprouve fermement la dissociation. Aurait-il précisément écrit son essai, « The You You Are », afin de lancer une révolution à Lumon ?

Mrs Cobel n’est peut-être pas si maléfique qu’on ne le pense

Et si Harmony Cobel, la boss de Lumon Industries qui ne semble pas avoir subi la dissociation, était en réalité plus bienveillante qu’on ne le pense ? Le personnage central de Severance, interprété par Patricia Arquette, semble ainsi avoir des motivations plutôt floues. Dépeinte comme une patronne autoritaire, Harmony Cobel pourrait toutefois se situer du côté des employés de Lumon. À plusieurs reprises, elle montre ainsi un attachement particulier à Mark, dont elle est également la voisine à l’extérieur.

Harmony Cobel dans Severance // Source : Apple TV+

Une théorie, avancée par ScreenRant, suggère aussi qu’elle pourrait définitivement basculer dans la saison 2, après avoir été écartée de l’entreprise dans l’ultime épisode de la première saison. Sa motivation ? Probablement sa fille, Charlotte, dont on aperçoit quelques objets dans la saison 1 et qui pourrait avoir une importance capitale pour la suite. Se trouve-t-elle dans une situation similaire à celle de Gemma, la femme de Mark, prétendue morte et qui endosse l’identité de Mrs Casey à Lumon ? Mrs Cobel pourrait alors se battre pour elle dans la saison 2 de Severance.

Le vrai travail de Lumon est caché par des filtres

D’effrayants chiffres à rassembler pour atteindre des quotas, des tableaux artistiques accrochés sur les murs et même des chèvres à qui l’on donne le biberon dans une pièce dédiée : Severance n’hésite pas à mettre en scène des séquences toutes plus loufoques les unes que les autres, qui maintiennent le mystère sur le véritable travail des employés de Lumon. Et si ces détails servaient en réalité à leur cacher la vérité sur les missions affreuses qu’ils doivent remplir au quotidien ?

Les fameux chiffres de Severance // Source : Apple TV+

C’est ce que révèle une théorie avancée par certains fans, pour expliquer ces éléments incongrus de la série. Ces derniers fonctionneraient ainsi comme des sortes de filtres, probablement mis en place grâce à l’implant ayant permis la dissociation des employés, afin de les contrôler. Un concept qui n’est pas sans rappeler Tuer sans état d’âme, l’épisode 5 de la saison 3 de Black Mirror, et qui s’impose surtout comme une façon de cacher le véritable but de Lumon, sûrement bien plus macabre qu’on ne le pense.

Lumon cherche à créer des clones

Les fameuses chèvres aperçues dans la saison 1 de Severance sont évidemment au cœur de nombreuses théories. L’une des plus populaires d’entre elles consiste à penser que Lumon cherche en réalité à développer du clonage industriel, à commencer par ces adorables animaux, avant de pouvoir l’appliquer aux humains.

Les chèvres sont-elles des clones ? // Source : Apple TV+

Cela pourrait par exemple expliquer la présence de Mrs Casey à Lumon : et si elle était en vérité un clone de Gemma, uniquement destinée à travailler dans l’entreprise ? Harmony Cobel, qui semble avoir perdu un être cher, à savoir probablement sa fille, Charlotte, pourrait également rêver de la voir ressuscitée grâce à cette technologie.

Les employés de Lumon sont des rats de laboratoire

Dans le grand final de la saison 1, on apprenait que le personnage d’Helly était en réalité Helena, la fille de Jame Eagan, à savoir l’actuel CEO de Lumon Industries. Lors d’une conversation entre ces deux personnages, on découvre aussi que l’entreprise souhaite donner l’opportunité au monde entier d’avoir accès à la dissociation. Les employés seraient-ils alors de véritables rats de laboratoire, seulement embauchés pour tester les bienfaits, ou non, de l’implant ?

Les employés de Lumon sont clairement piégés // Source : Apple TV+

Il s’agit de l’une des théories de fans les plus probables, puisque cela expliquerait de nombreux éléments : le mystère autour du travail des employés, qui serait alors fictif, la raison pour laquelle Helena semble déterminée à faire la promotion de l’implant, mais aussi l’existence de nombreux protocoles à Lumon, afin de cadrer au maximum les salariés.

