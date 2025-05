Lecture Zen Résumer l'article

La comédie de Guy Ritchie sera bientôt de retour pour une saison 2, toujours sur Netflix. Casting, histoire, sortie… Voici tout ce que l’on sait déjà sur le grand retour de The Gentlemen.

En mars 2024, une série explosive débarquait sur Netflix : The Gentlemen. Conçue comme un spin-off du film de Guy Ritchie, par le cinéaste lui-même, cette production en 8 épisodes avait immédiatement conquis les abonnés de Netflix. Plus d’un an plus tard, la plateforme de streaming vient enfin de donner des nouvelles concernant la saison 2. Et elles sont plutôt rassurantes.

Le tournage de la saison 2 de The Gentlemen vient de commencer

Le 28 mai 2025, Netflix a révélé que la production de la saison 2 de The Gentlemen avait enfin débuté. Si aucune date de sortie précise n’a été dévoilée par la plateforme de streaming, pour le moment, cela nous donne tout de même quelques indices sur le sujet.

Pour la saison 1, environ un an s’était ainsi écoulé entre la fin du tournage, qui avait duré 8 mois jusqu’en juin 2023, et la sortie officielle sur Netflix, en mars 2024. Si les délais sont similaires pour la saison 2, les fans devraient donc découvrir la suite de The Gentlemen à l’automne 2026, au plus tard.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette saison 2 ?

Comme pour la première saison, 8 nouveaux épisodes seront au programme de la série Netflix.

Theo James, Kaya Scodelario… Quels acteurs et actrices seront au casting de la saison 2 de The Gentlemen ?

Les deux acteurs principaux de la série, Theo James (The White Lotus) et Kaya Scodelario (Skins), reprendront évidemment leurs rôles respectifs d’Eddie et Susie, pour cette saison 2. À leurs côtés se trouveront plusieurs habitués de The Gentlemen :

Daniel Ings (The Crown) dans le rôle de Freddy, le frère d’Eddie ;

Ray Winstone (Black Widow) dans le rôle de Bobby ;

Joely Richardson (Un Jour) dans le rôle de Lady Sabrina ;

Vinnie Jones (Arrow) dans le rôle de Geoff ;

Jasmine Blackborow (Shadow and Bone) dans le rôle de Charly ;

Giancarlo Esposito (The Boys) dans le rôle de Stanley ;

Michael Vu dans le rôle de Jimmy ;

Harry Goodwins dans le rôle de Jack ;

Pearce Quigley dans le rôle de John ;

Ruby Sear dans le rôle de Gabrielle.

De nouvelles recrues seront également de la partie, pour cette saison 2. Il s’agit de nombreux acteurs britanniques ou italiens, comme :

Guy Ritchie réalisera toujours les épisodes de la saison 2 de The Gentlemen, et en signera les scénarios aux côtés de Matthew Read (Meurtre, mode d’emploi).

De quoi parlera la saison 2 de The Gentlemen sur Netflix ?

La série nous plongera dans les coulisses de l’aristocratie britannique, aux côtés d’Eddie et Susie, qui continueront à mener leurs affaires criminelles d’une main de fer. Cette fois, les personnages seront même amenés à voyager à travers l’Europe.

Auprès de Tudum, Guy Ritchie a ainsi confié que « ce nouveau chapitre sera l’occasion d’une croissance mûrement réfléchie, à la fois géographiquement et thématiquement » : « Nous allons nous déplacer de la campagne anglaise aux lacs italiens. Eddie et Susie vont devoir naviguer au cœur d’un empire de plus en plus explosif, alors qu’ils sont assiégés de toutes parts par un flot de nouveaux joueurs énigmatiques. Les enjeux seront encore plus élevés et les dynamiques de pouvoir encore plus dangereuses. »

Pour cette saison 2, le duo au cœur de l’intrigue de The Gentlemen aura aussi évolué, à sa manière. Le récit sera donc situé un an plus tard, alors qu’Eddie et Susie sont devenus de vrais partenaires, d’après Theo James : « Je pense qu’ils ont fini par s’aimer, à leur façon, mais ils ne se feront jamais totalement confiance, parce qu’ils sont tellement différents et issus de mondes opposés. Il y a un véritable amour entre eux, mais en fin de compte, ils ne seront jamais faits du même bois. »

