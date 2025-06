Lecture Zen Résumer l'article

L’une des séries judiciaires les plus populaires du catalogue Netflix a été renouvelée pour une saison 4. Date de sortie, intrigue, casting… Voici ce que l’on sait déjà sur cette suite de La Défense Lincoln.

Mickey Haller n’a pas encore dit son dernier mot : le célèbre avocat va ainsi continuer à nous embarquer dans ses aventures improbables, avec une quatrième saison de La Défense Lincoln. La série judiciaire va donc connaître une suite sur Netflix, pour le plus grand bonheur des fans.

Comment se terminait la saison 3 de La Défense Lincoln, en streaming sur Netflix ?

Par un cliffhanger de taille, bien sûr. Alors qu’il s’apprêtait à profiter de vacances bien méritées, à la fin de la saison 3, Mickey découvrait ainsi, caché dans le coffre de sa voiture, un cadavre : celui de Sam Scales, un arnaqueur qui doit énormément d’argent au cabinet d’avocats pour lequel Mickey travaille. Le protagoniste de La Défense Lincoln va donc forcément être accusé de meurtre et va devoir, pour la première fois, défendre sa propre innocence lors d’un procès.

Quelle est la date de sortie de la saison 4 de la série La Défense Lincoln, sur Netflix ?

Après des mois d’attente, Netflix a enfin annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux, le 21 janvier 2025 : La Défense Lincoln a bel et bien été renouvelée pour une saison 4. En revanche, aucune date de sortie n’a été confirmée, pour le moment, par la plateforme de streaming.

On sait tout de même que le tournage de cette suite a commencé dès le mois de février 2025, à Los Angeles. Après les incendies qui ont frappé la région, ces dernières semaines, les showrunners Ted Humphrey et Dailyn Rodriguez ont expliqué l’importance de continuer à situer l’intrigue dans cette capitale en particulier, auprès de Deadline : « La série est une lettre d’amour à notre ville et un hommage à la grande tradition des polars situés à Los Angeles, et après les tragédies causées par ces incendies, nous sommes très reconnaissants et honorés de pouvoir apporter un peu de stabilité et d’espoir à la communauté. »

Au vu des dates de tournage énoncées, on pourra probablement découvrir la saison 4 de La Défense Lincoln dès le début de l’année 2026.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette saison 4 ?

Comme les trois saisons précédentes, la suite de La Défense Lincoln sera divisée en 10 épisodes, qui seront a priori mis en ligne en une seule fois, sur Netflix.

Sur quel livre de Michael Connelly sera basée la saison 4 de La Défense Lincoln ?

Chaque saison de La Défense Lincoln est l’occasion de découvrir une nouvelle adaptation d’un roman de Michael Connelly, qui a créé le personnage de l’avocat. Pour la saison 4, les scénaristes se baseront sur le sixième tome de la saga, sorti en 2020 : The Law of Innocence (ou L’innocence et la loi en français).

La Défense Lincoln // Source : Netflix

L’intrigue nous semble en effet étrangement familière puisque Mickey y est arrêté par la police pour défaut de plaque d’immatriculation. Mais les forces de l’ordre vont rapidement trouver… un cadavre dans son coffre.

L’avocat va alors être incarcéré et devra se battre pour prouver son innocence aux côtés de son demi-frère policier, Harry Bosch. Cette saison 4 pourrait ainsi être l’occasion de proposer aux fans un crossover plus prononcé entre La Défense Lincoln et la série Harry Bosch, également adaptée des romans de Michael Connelly. La boucle serait alors bouclée.

Quels acteurs et actrices seront au casting de la saison 4 de La Défense Lincoln ?

Pour cette saison 4, le comédien Manuel Garcia-Rulfo reprendra évidemment son rôle de Mickey Haller. À ses côtés, les fans pourront compter sur la présence de Becki Newton (qui incarne Lorna), Jazz Raycole (qui joue Izzy) et Angus Sampson (qui interprète Cisco).

Manuel Garcia-Rulfo et Jazz Raycole dans La Défense Lincoln // Source : Netflix

Les premières informations, obtenues par TV Line, mentionnent aussi le retour d’un grand personnage de la série : Maggie McPherson, procureure de la République et la première femme de Mickey. Alors qu’elle n’était apparue que pour deux épisodes dans la saison 3, il semblerait qu’elle soit cette fois bien plus importante pour le récit puisque son personnage, joué par Neve Campbell, interviendra dans les 10 épisodes de la saison 4.

Le 2 juin 2025, le média américain Variety a également annoncé l’arrivée d’une actrice phare du petit écran, pour la saison 4 : Cobie Smulders. L’interprète de Robin dans How I Met Your Mother et de Maria Hill dans les films Marvel rejoint donc le casting de La Défense Lincoln, dans un rôle encore inconnu.

Une saison 5 est-elle prévue sur Netflix ?

Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée à ce sujet. Cependant, 7 tomes de la saga de Michael Connelly ont déjà été publiés en librairie. Cela laisse donc encore de nombreux récits à explorer à l’écran pour l’adaptation en série de La Défense Lincoln.

