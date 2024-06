Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Les Clans de la Coke cartonne sur Netflix, voici 5 autres séries dans lesquelles la drogue est reine : Griselda, Breaking Bad, The Gentlemen, Narcos ainsi que Family Business.

De Narcos à Griselda en passant par Weeds, les plateformes de SVOD ont toujours misé sur des récits de mafias et de drogues pour captiver leur public. Et à chaque nouvelle série du genre, le succès est toujours au rendez-vous, avec des trafiquants aux aventures toujours plus rocambolesques. Alors pour continuer sur votre lancée, dans la lignée du carton des Clans de la Coke, voici 5 fictions similaires à découvrir sur Netflix.

Family Business // Source : Netflix

Griselda sur Netflix, la « veuve noire » des cartels

Les séries adorent toujours raconter le réel, d’autant plus lorsque les histoires en question semblent trop absurdes pour être vraies. La vie stupéfiante de Griselda Blanco, femme d’affaires colombienne impitoyable, méritait donc bien un biopic en bonne et due forme. Inspirée de l’existence de cette « veuve noire », qui a régné sur les cartels de cocaïne, la série Netflix prend évidemment des libertés avec la réalité.

Mais les 6 épisodes mettent surtout en valeur le talent de Sofía Vergara (Modern Family) dans le rôle principal, méconnaissable et plus cruelle que jamais pour incarner la mentor de Pablo Escobar lui-même. Griselda est ainsi un thriller haletant, bien qu’un peu trop humanisant pour cette trafiquante sans pitié.

À voir si vous avez aimé : Narcos ; Narcos : Mexico ; Reine du Sud ; Scarface ; Snowfall ; El Chapo

Narcos ; Narcos : Mexico ; Reine du Sud ; Scarface ; Snowfall ; El Chapo À voir si vous cherchez : biopic ; action ; drame ; policier ; inspiré d’une histoire vraie ; thriller ; cartels ; drogue ; enquête ; criminels ; épisodes longs ; années 1970 et 1980 ; découvrir qui se cache derrière la « veuve noire » ; une bande-son disco pour relâcher la pression

Breaking Bad sur Netflix, le baron ultime

Impossible de parler de narcotrafiquants sans évoquer celui qui a montré la voie à de nombreux autres anti-héros : Walter White, dans Breaking Bad. Ce professeur de chimie atteint d’un cancer incurable, qui commence à vendre de la drogue pour subvenir aux besoins de sa famille, s’associe alors à Jesse Pinkman, l’un de ses anciens élèves. Ensemble, ils vont fabriquer de la méthamphétamine et bouleverser complètement leurs vies respectives.

Généralement considérée comme l’une des meilleures séries de tous les temps, Breaking Bad s’intéresse moins à la drogue et davantage à ses personnages, érigés en anti-héros absolus que l’on adore détester. La création de Vince Gilligan (Better Call Saul) a même gagné plus de 80 prix pendant son âge d’or. Alors si vous n’avez jamais franchi le pas, l’occasion est parfaite pour se lancer dans un visionnage estival de ces 5 saisons aux allures de chefs d’œuvres.

À voir si vous avez aimé : Better Call Saul ; El Camino ; Le Garçon et l’Univers ; Ozark ; Dexter ; The Shield

Better Call Saul ; El Camino ; Le Garçon et l’Univers ; Ozark ; Dexter ; The Shield À voir si vous cherchez : thriller ; drame ; suspense ; violence ; comédie noire ; drogue ; épisodes longs ; frissons ; casting en or ; psychologique ; des épisodes cultes, comme La Mouche (saison 3, épisode 10) ; la consécration de Bryan Cranston

The Gentlemen sur Netflix, les riches trafiquants so british

Ils sont anglais, ils ont la classe aristocratique et ils… vendent du cannabis à leurs heures perdues. Bienvenue dans le monde complètement insensé de The Gentlemen. Theo James (Divergente), un duc de haut rang, y hérite ainsi du vaste domaine de son père, avant de découvrir qu’il s’agit d’un empire de trafiquants. D’abord déterminé à arrêter les criminels, dont fait partie Kaya Scodelario (Skins), le jeune homme va finalement prendre goût à la vie de gangsters.

Série dérivée du film du même nom de Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes), The Gentlemen impose un style complètement décalé, doté d’un humour anglais aux petits oignons et de séquences légèrement gores pour relever le tout d’une sauce piquante. C’est barré, fun, décérébré, violent et vulgaire, bref, c’est du Guy Ritchie dans toute sa splendeur.

À voir si vous avez aimé : The Gentlemen (le film) ; Snatch ; Kingsman ; The Boys ; Bodkin ; Gangs of London ; Culprits ; Peaky Blinders

The Gentlemen (le film) ; Snatch ; Kingsman ; The Boys ; Bodkin ; Gangs of London ; Culprits ; Peaky Blinders À voir si vous cherchez : action ; humour noir ; décalé ; insolite ; épisodes longs ; policier ; drogue ; gore ; baston ; aristocratie anglaise ; débrancher son cerveau ; casting en or ; gags ; violence ; avoir envie de porter un costume de poulet (ou pas)

Narcos sur Netflix, le roi de la cocaïne

Le nom de Pablo Escobar s’est taillé une place de choix dans le cartel de Medellín, ainsi que dans l’univers des séries, avec Narcos. Cette fresque biographique raconte l’ascension de ce gang de trafiquants, en multipliant les points de vue entre différents protagonistes colombiens et américains, mais aussi entre politique, judiciaire et intime. Dans le rôle de Pablo Escobar, Wagner Moura (Civil War) impressionne toujours autant par son charisme terrifiant, près de 10 ans après les débuts de la série.

En 3 saisons, Narcos a su reconstituer avec une certaine précision historique l’atmosphère des années 1980, y compris avec son spin-off, Mexico, centré sur le cartel de Guadalajara, au Mexique. Un incontournable pour tous les amateurs de récits de gangsters et de biopics au rythme énervé.

À voir si vous avez aimé : Narcos : Mexico ; Pablo Escobar : Le Patron du Mal ; The Wire (Sur Écoute) ; Scarface ; Griselda ; Les Affranchis ; Hotel Cocaine

Narcos : Mexico ; Pablo Escobar : Le Patron du Mal ; The Wire (Sur Écoute) ; Scarface ; Griselda ; Les Affranchis ; Hotel Cocaine À voir si vous cherchez : biopic ; drame ; action ; policier ; thriller ; violence ; politique ; économie ; épisodes longs ; frissons ; voix off ; baron de la drogue ; retrouver Pedro Pascal (The Last of Us) et sa moustache

Family Business sur Netflix, les bras cassés du cannabis

On termine cette sélection avec le pitch le plus extravagant de tous : celui de Family Business, qui transforme une boucherie casher familiale en coffee shop clandestin. Créée par Igor Gotesman (Fiasco), cette production française réunit Gérard Darmon (Le Flambeau) et Jonathan Cohen (La Flamme), dans des rôles de père et fils complètement loufoques.

Pendant 3 saisons, Family Business a cultivé un humour inégal, mais qui a permis de faire souffler un vent de comédie sur la thématique du trafic de drogue, maintes fois traitée à l’écran. Au passage, vous reconnaîtrez même quelques visages familiers, comme celui de Lina El Arabi (Furies) ou de Raphaël Quenard (Yannick), la nouvelle obsession du cinéma français.

À voir si vous avez aimé : La Flamme ; Le Flambeau ; Serge le mytho ; Weeds ; High Maintenance ; Shameless

La Flamme ; Le Flambeau ; Serge le mytho ; Weeds ; High Maintenance ; Shameless À voir si vous cherchez : comédie ; humour noir ; décalé ; trafic de drogues ; débrancher son cerveau ; famille excentrique ; casting en or ; épisodes courts ; gags ; entreprise familiale ; voir Denis Brogniart de Koh Lanta dans une série (oui, oui) ; réveiller le dealeur qui sommeille en vous (ou pas)

