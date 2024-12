Lecture Zen Résumer l'article

La fin de Superman & Loïs en décembre 2024 signe la fin de l’Arrowverse. Il n’y a plus aucune série DC Comics chez The CW.

Après 12 ans d’antenne sur The CW, c’est fini pour l’univers de l’Arrowverse. La dernière série en cours était Superman & Loïs, dont le dernier épisode a été diffusé le 2 décembre dernier. Il n’y a plus aucune série DC Comics à l’antenne de la chaîne américaine.

Oliver Queen / Arrow. // Source : The CW

Arrow, Flash, Supergirl… toute une époque

Avant l’Arrowverse, The CW était la chaîne de Smallville. Quand cette série culte s’est achevée, en 2011, The CW et DC ont décidé de continuer à collaborer en adaptant un autre super-héros : Arrow, Oliver Queen. Stephen Amell endossait alors le costume vert à partir de 2012.

Durant la saison 2 d’Arrow, Grant Gustin apparaissait pour la première fois dans le rôle de Flash, sous forme de simple caméo. C’était un teasing pour une seconde série, dont la diffusion démarrait un an après : The Flash. Puis The CW accueillit Supergirl, puis Legends of Tomorrow, puis Black Lightning, puis Batwoman.

Au fil du temps, ces séries nouaient de plus en plus de liens entre elles avec des crossovers réguliers, puis des crossovers événementiels sur plusieurs épisodes comme Crisis on Infinite Earths — qui réussissait là où Justice League s’était planté au cinéma.

Entre Barry, Oliver et Kara, c’était aussi une histoire d’amitié. // Source : The CW

D’autres séries DC étaient diffusés sur The CW, aux liens plus ténus avec l’Arrowverse mais dans le même canon : Stargirl, Naomi, Gotham Knights. Finalement, The CW et DC Comics auront produit sur cette période un total de 10 séries pour 817 épisodes.

Si l’Arrowverse était souvent critiqué, cet univers partagé avait néanmoins de belles qualités. Il s’agissait de séries à l’ancienne, étalées sur 20 épisodes par saison, et elles avaient ainsi le temps d’explorer une multitude d’enjeux tout en proposant une aventure par épisode. Elles souffraient néanmoins du syndrome des saisons en trop : la trame narrative finissait par pâlir après un certain temps, en surajoutant des personnages tout en tournant en rond, là où il aurait sans doute été préférable de terminer plus tôt (d’autant que les audiences finissaient, elles aussi, par chuter).

Superman & Loïs, le départ en beauté

Après avoir été introduit dans le rôle de Superman dans Supergirl, Tyler Hoechin a finalement obtenu sa propre série, aux côtés d’Elizabeth Tulloch dans le rôle de Loïs : Superman & Loïs. Bien que les mêmes personnages étaient repris par le même casting, ce Superman provenait d’un autre univers que celui de Supergirl, ce qui permettait à cette série de s’émanciper de l’Arrowverse tout en y appartenant indirectement.

Superman & Loïs. // Source : The CW

Il faut dire que Superman & Loïs a très largement réussi à tirer son épingle du jeu, en choisissant de présenter un homme d’acier plus âgé, ainsi que sa vie de famille — en tant que père –, tout en développant aussi très largement Loïs Lane. L’esthétique était par ailleurs assez différente de celle des autres séries de l’Arrowverse, plus léchée, de même que le fil narratif était moins procédurier. La série était un vrai succès critique auprès des téléspectateurs et téléspectatrices. Malheureusement, depuis la fin du service de streaming Salto, elle est introuvable en France.

Si The CW et DC ne semblent pas prêts à retravailler ensemble, ce n’est pas la fin définitive des séries estampillées DC pour autant. Mais cela se fera du côté de la maison HBO. La saison 2 de Peacemaker est attendue pour l’été 2025 ; Lanterns devrait arriver en 2026.

