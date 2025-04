Lecture Zen Résumer l'article

Après cinq saisons en demi-teinte, Joe Goldberg a fini par tirer sa révérence dans un final mis en ligne sur Netflix le 24 avril 2025 et qui a divisé les fans. Si vous aussi, vous avez été contrarié par cette conclusion tirée par les cheveux, voici les explications des créateurs de You et de son interprète principal, Penn Badgley.

Rares sont les séries Netflix à afficher plus de quatre saisons au compteur. Il faut dire que la plateforme de streaming a une légère tendance à annuler des productions en masse, dès lors qu’elles ne répondent plus à sa définition du succès. You fait partie de ces miraculés, qui ont eu droit à une vraie fin, résolvant tous les mystères liés à Joe Goldberg.

Pour autant, cela ne signifie pas que cette conclusion a pu satisfaire les fans, qui sont, au contraire, divisés face au sort réservé au fameux tueur en série. Les créateurs de la série Netflix ainsi que Penn Badgley, l’acteur principal de You, ont réagi à ces adieux si controversés.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur le final de You.

Comment se termine la série You sur Netflix ?

Lorsque l’on retrouve Joe Goldberg, au début de la saison 5 de You, il file toujours le parfait amour avec sa richissime épouse, Kate. Enfin, ça, c’est ce que l’on croît. De retour à New York, le personnage aux tendances meurtrières reprend ainsi le contrôle de Mooney, sa librairie, où il rencontre Bronte, une autrice en devenir.

Il développe évidemment une nouvelle obsession romantique pour cette jeune femme brillante, qui va le mener à sa perte. Lors de l’ultime épisode de la saison 5, le duo quitte New York précipitamment pour fuir les crimes de Joe, à savoir l’assassinat du fils du Dr Nicky et le meurtre de Love. Kate, sa femme, est même laissée pour morte dans le sous-sol de sa librairie.

L’anti-héros de You pense alors qu’il va pouvoir échapper à son passé et vivre en toute impunité. Bronte, elle, a d’autres idées en tête. Déterminée à prouver que Joe a bien tué Beck, la jeune autrice lui arrache des confessions, mais ils finissent par se battre. Le tueur lui tire dessus, puis elle réussit à s’échapper et à composer le numéro des secours. Joe finit par la retrouver et pense la noyer dans un lac, avant de s’enfuir dans la forêt. Mais Bronte, qui n’est toujours pas morte, tire à son tour sur Joe, pile dans ses parties génitales, juste avant que la police ne l’escorte.

Bronte et Joe dans la saison 5 de You // Source : Clifton Prescod/Netflix

Le personnage principal de You termine donc la série seul, derrière les barreaux, condamné pour les meurtres de Beck, Benji, Peach et Love, recevant des dizaines de lettres de fans, fascinés par lui.

Son ultime monologue, adressé au spectateur, prouve qu’il ne parvient toujours pas à se remettre en question : « Pourquoi suis-je enfermé dans une cage, quand tous ces fous m’écrivent pour me raconter les choses affreuses qu’ils voudraient que je leur fasse. Peut-être que nous avons un problème en tant que société. Peut-être que nous devrions réparer ce qui est cassé en nous. Peut-être que le problème, ce n’est pas moi : peut-être que c’est toi. »

Pourquoi la fin de You sur Netflix divise-t-elle les fans ?

Depuis ses débuts, en 2018, la série You a toujours été entourée de malaise et de polémiques. La raison ? La production Netflix glamourise constamment son personnage principal, un tueur en série sans limites. Elle profite notamment de l’interprétation de Penn Badgley, connu pour son sex-appeal depuis Gossip Girl, qui incarne ici un homme désirable, malgré ses crimes.

À l’heure où les féminicides sont toujours aussi nombreux et dramatiques (46 en France depuis le début de l’année 2025, à l’heure où nous écrivons ces lignes), le parti-pris de You pose donc clairement problème. Cela n’a pas empêché Joe Goldberg de s’imposer comme un objet de désir pendant 5 saisons, jusqu’à un final qui continue de diviser.

Joe finit derrière les barreaux // Source : Clifton Prescod/Netflix

On peut ainsi regretter que le personnage connaisse un destin aussi banal, en prison, presque trop doux pour ce tueur en série inarrêtable. Comme le souligne Allociné, la série Netflix met en valeur son anti-héros jusque dans les dernières secondes : il n’opère aucune remise en question et semble plutôt nous pointer du doigt.

D’après lui, ce sont nous, les fans, les abonnés Netflix, qui sont à blâmer pour l’obsession malsaine que l’on a pu lui consacrer pendant cinq saisons. Or, cela déresponsabilise totalement Joe pour ses crimes, en le maintenant jusqu’au bout dans un statut de victime franchement dérangeant. On aurait aimé davantage de nuance et surtout une conclusion véritablement féministe, qui insiste davantage sur l’impunité des agresseurs dans la vraie vie, loin de tout sensationnalisme.

Pour Penn Badgley, la fin propose une « vraie déconstruction de Joe »

Si la fin de You a donc provoqué la colère de certains fans, pour Penn Badgley, il s’agit en revanche de la conclusion parfaite pour le personnage : « Si l’on compare la série à un véritable criminel, une vraie histoire et de véritables victimes, la seule chose qui peut réellement guérir, c’est le temps, dans le cas où la justice a fait son travail. Pour Joe, je pense que c’est le cas, particulièrement grâce au twist supplémentaire qui consiste à le priver de ses parties génitales », a-t-il confié à Entertainment Weekly.

Joe et Kate dans la saison 5 de You // Source : Netflix

Le comédien a également estimé auprès de Deadline que la saison 5 propose une « vraie déconstruction de Joe » : « C’était important qu’on le voit, enfin, comme un prédateur sexuel ». Penn Badgley estime que cette fin permet d’obtenir une forme de « vengeance » : « Nous nous sommes dits que si quelqu’un devait le tuer, cela devait être une femme, mais elle aurait dû porter le poids d’avoir commis un meurtre, et ce n’est pas juste. La torture ? C’est la même chose. La prison ? Cela semble insuffisant. Donc qu’est-ce qu’on fait ? On lui retire ses couilles. »

« La mort aurait été trop facile » pour Joe

Dès 2023, la showrunneuse de You nous avait déjà plus ou moins révélé la fin dévastatrice qui attendait Joe. Auprès de The Hollywood Reporter, elle avait ainsi affirmé que le tueur en série ne serait pas impuni : « Nous aimerions finir cet arc narratif sur une forme de justice. Les hommes comme lui sont rarement confrontés à la justice, dans nos sociétés. Mais c’est un challenge de l’écrire. Comment Joe Goldberg peut-il tomber dans un monde où il a pu frapper des gens avec des briques en plein jour pendant des années ? Et il est mignon ! Donc il s’en sort toujours. La question la plus profonde que l’on se pose régulièrement avec les scénaristes, c’est de savoir quelle est la vraie justice ? Qu’est-ce qui le ferait souffrir le plus ? »

Joe Goldberg a-t-il eu la fin qu’il méritait ? Ce n’est pas certain // Source : Netflix

L’idée de priver Joe de son pénis a donc été discutée bien en amont, afin de « reprendre le pouvoir », comme l’a décrit Michael Foley, l’un des showrunners de You, auprès d’Entertainment Weekly : « C’était aussi important pour Penn Badgley, qui a toujours eu beaucoup de mal avec la façon dont Joe a été érigé comme une icône sexuelle. Cela nous semblait logique, à lui comme à nous, de confisquer cette part de lui. »

Dans une interview accordée à Tudum, le scénariste estime même que « la mort aurait été trop facile » pour Joe. Retirer les bijoux de famille à ce personnage de tueur en série suffit-il à réparer cinq saisons durant lesquelles il a été mis sur un piédestal et présenté comme un homme séduisant ? Nous n’en sommes pas si sûrs.

