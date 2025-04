Lecture Zen Résumer l'article

PlayStation va lancer une énième réédition de ses jeux The Last of Us, dans un coffret unique réunissant les deux jeux sur PS5. Leur prix : 120 euros en physique, 109,99 euros en physique.

Pour fêter le retour de la série HBO, PlayStation relance (encore) The Last of Us. Le jeu sorti en 2013, et sa suite publiée en 2020, continuent d’être utilisés par Sony pour booster les ventes de jeux PlayStation, un peu à la manière des nombreuses rééditions de GTA V. Depuis 2013, voici tous les jeux The Last of Us sortis sur les consoles PlayStation (on omet les sorties PC) :

The Last of Us , le jeu original sur PS3 : sortie en 2013

, le jeu original sur sortie en 2013 The Last of Us Remastered , une réédition payante avec de meilleurs graphismes sur PS4 : 2014

, une réédition payante avec de meilleurs graphismes sur : 2014 The Last of Us Part II , la suite du jeu sur PS4 : 2020

, la suite du jeu sur : 2020 The Last of Us Part I , un remake du jeu de la PS3 pour la PS5 : 2022

, un remake du jeu de la PS3 pour la : 2022 The Last of Us Part II Remastered : un remake du jeu de la PS4 pour la PS5 : 2024

un remake du jeu de la PS4 pour la : 2024 The Last of Us Complete : une réédition qui combine les deux jeux PS5 dans un seul titre : 2025

Le point commun de toutes ces sorties : il faut repasser à la caisse à chaque fois. Sony n’a jamais proposé de mises à jour gratuites et mise sur le fait que les fans du jeu ne passeront pas à côté de ces nouvelles éditions, qui introduisent à chaque fois des nouveautés.

Un pack à 110 ou 120 euros pour des jeux aussi anciens est un scandale

Le pire : The Last of Us Complete coûte cher. La collection est vendue 110 euros en version numérique (soit 55 euros par jeu) et 120 euros en version collector physique, avec une boîte en noir et blanc (60 euros par jeu). Un tarif osé pour des rééditions de titres sortis en 2013 et 2020, que Sony semble ressortir tous les ans. On trouve facilement ces jeux à l’unité à des tarifs moins élevés, notamment en version physique. Précisons que c’est surtout le prix du jeu numérique qui pose un problème : une version collector, qui se destine à la collection, peut avoir un prix élevé. Le jeu numérique, lui, ne verra pas sa valeur augmenter avec le temps.

En comparaison, la collection Uncharted: The Nathan Drake Collection, avec les trois premiers jeux, avait été vendue 59,99 euros par Naughty Dog, le studio derrière The Last of Us, en 2015. Son prix est rapidement tombé à 19,99 euros, pour faire profiter de ces classiques du jeu vidéo au plus grand nombre.

The Last of Us Complete en version boîte contient une BD et des cartes postales. // Source : Sony

Avec The Last of Us, la stratégie n’est pas la même qu’avec Uncharted. PlayStation veut vendre le jeu comme s’il s’agissait d’un nouveau titre, en misant sur l’amour des fans pour la marque. Si de nombreuses personnes dénoncent cette stratégie et critiquent Sony, d’autres disent qu’elles l’achèteront, puisqu’elles ont tout ce qui est sorti sur The Last of Us, une des licences les plus fortes de l’univers PlayStation.

The Last of Us est le GTA V de PlayStation

La stratégie de PlayStation avec The Last of Us nous rappelle celle d’un autre géant du jeu vidéo : Rockstar Games, édité par Take-Two.

Depuis 2013, les joueurs aiment se moquer des multiples rééditions de GTA V, que l’entreprise semble épuiser jusqu’à la saturation des joueurs. Le second jeu vidéo le plus vendu de tous les temps (derrière Minecraft) passe régulièrement d’une console à une autre et a le droit à de nouvelles versions avec de meilleurs graphismes et des nouveautés exclusives, alors que tout le monde attend GTA VI :

GTA V sur PS3 et Xbox 360 : le jeu original et sorti en 2013

sur PS3 et Xbox 360 : le jeu original et sorti en 2013 GTA V sur PS4 et Xbox One, sous la forme d’un nouveau jeu payant : sortie en 2014

sur PS4 et Xbox One, sous la forme d’un nouveau jeu payant : sortie en 2014 GTA V sur PC, version adaptée des jeux PS4/Xbox One : sortie en 2015

sur PC, version adaptée des jeux PS4/Xbox One : sortie en 2015 GTA V sur PS5 et Xbox Series, encore sous la forme d’un nouveau titre payant : 2022

sur PS5 et Xbox Series, encore sous la forme d’un nouveau titre payant : 2022 GTA V Expanded & Enhanced sur PC : une version ultime, avec de meilleurs graphismes, sortie en 2025.

GTA V version améliorée sur PC. // Source : Compte X ben

En attendant GTA VI, que l’on espère pour la fin d’année, d’autres rééditions de GTA V pourraient voir le jour. On pense évidemment à la Nintendo Switch 2, mais aussi à une arrivée sur d’autres plateformes, comme le Mac ou les mobiles. Rockstar n’a certainement pas fini d’utiliser cette licence.

La seule différence entre Rockstar et PlayStation est que les prix sont différents. Il y avait une remise importante pour passer de la version PS4 à la PS5, avec des tarifs de lancement largement inférieurs à ceux pratiqués au lancement du jeu en 2013. La grosse mise à jour du jeu sur PC était gratuite, alors que Rockstar aurait pu la vendre. Seul PlayStation semble penser que chaque réédition de The Last of Us réinitialise les prix.

Mario Kart World sur Switch 2 est le jeu le plus cher de l’histoire de Nintrendo. // Source : Nintendo

Autre comparaison, même s’il ne s’agit pas d’une réédition : Mario Kart World. Le premier jeu de la Switch 2 fait un tollé à cause de son prix de 90 euros (physique) ou 80 euros (dématérialisé). En franchissant la barre des 100 euros, même s’il s’agit techniquement de deux jeux en un, PlayStation renforce les spéculations sur la montée des prix. Verra-t-on bientôt des jeux triple-A au-dessus de 100 euros ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama