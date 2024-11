Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les Lego, c’est bien, mais c’est cher. Alors quand un e-commerçant propose une offre comme celle de Cdiscount, qui plus est avec des sets en promotion, il serait dommage de ne pas y jeter un œil, surtout avant la période de Noël.

C’est quoi, cette offre Lego ?

Du 21 novembre au 24 novembre 2024, Cdiscount propose une offre sur une sélection de Lego en réduction. Pour l’achat de deux Lego de la sélection, le Lego le moins cher bénéficie d’une réduction de 50 %, grâce au code LEGOBW à rentrer dans le panier.

Quel Lego acheter pour cette offre ?

1. Lego Architecture Le château d’Himeji

Le château d’Himeji // Source : Lego

La gamme Architecture de Lego est une gamme principalement constituée de sets à exposer. Certainement la moins fun pour les plus jeunes, mais sûrement la plus belle pour celles et ceux qui veulent une chouette déco. Ce Lego est une représentation détaillée du fameux et tant apprécié château d’Himeji, l’un des monuments les plus connus du Japon, miraculeusement épargné par Godzilla, malgré une quarantaine de films au compteur.

Ce set, proposé au prix de 119,99 € au lieu de 159,99 €, comprend les tourelles du château, sa grande muraille et ses remparts, entourés du jardin Koko-en et de trois cerisiers. Le modèle mesure plus de 19 cm de haut, 32 cm de large et 27 cm de profondeur et est constitué de 2 125 pièces.

2. La cabine téléphonique londonienne

Cabine téléphonique de Londres // Source : Lego

La cabine téléphonique londonienne, normalement vendue 114,99 €, est ici au prix de 89,99 €. Ce set d’une des plus grandes icônes culturelles britannique (pluie non incluse) comprend deux téléphones, un modèle rétro et un modèle plus récent des années 90. Pour une ambiance cosy, une brique lumineuse éclaire la cabine de l’intérieur, et s’active d’une pression sur le toit. La cabine est placée sur une rue pavée, et s’accompagne d’un lampadaire avec des paniers de fleurs suspendus, d’un pot de fleurs et d’une grille avec une plaque au nom de Buildmore Road. Notez que la grille sert de support pour votre smartphone, rendant ainsi ce set destiné à la déco bien plus pratique qu’il n’y paraît.

Ce modèle se compose de 1 460 pièces et mesure plus de 31 cm de haut, 19 cm de large et 15 cm de profondeur.

3. Le puissant Bowser

Lego Bowser // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Le roi des Koopas a droit à son Lego, vendu au prix de 224,99 € au lieu de 269,99 €. Le puissant Bowser est conçu à la fois pour le jeu et pour l’exposition. Le set est diablement beau, avec 2 800 pièces qui s’emboîtent astucieusement pour former la silhouette géante du personnage. La silhouette de Bowser possède les bonnes proportions, et est parfaitement fidèle à son homologue virtuel. Une plateforme de combat en briques et deux tours accompagnent le roi des Koopas, qui peut aussi de boules de feu et bouger sa tête, son cou, ainsi que ses bras et ses doigts.

Ce Lego Bowser mesure 32 cm de haut, 41 cm de large et 28 cm de profondeur. Il est parfaitement utilisable avec d’autres sets Mario de la gamme.

4. La Grande Vague d’Hokusai

Hokusai // Source : Lego

La Grande Vague de Kanagawa est une estampe d’Hokusai, reproduite ici en Lego. Le set, vendu normalement 99,99 €, est au prix de 68 €. Vous pourrez recréer en briques l’une des œuvres les plus fameuses du Japon, grâce aux 1 810 pièces qui reproduisent fidèlement la célèbre estampe. Le set inclut six plaques, deux crochets pour le suspendre, ainsi qu’une tuile décorative ornée de la signature d’Hokusai.

Notez qu’un code QR présent dans le livret de montage permet d’écouter une playlist relaxante pendant que vous assemblez le set. La Vague d’Hokusai en Lego mesure plus de 39 cm de haut et 52 cm de large.

