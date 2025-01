Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] C’est un fait, les Lego, c’est beau, mais c’est cher. Alors quoi de mieux que de profiter des soldes pour acquérir le set qui vous fait de l’œil. Voilà une sélection de briques en promotion.

Quel Lego acheter pour cette offre ?

Des centaines de sets Lego sont proposés en promotion pour les soldes d’hiver. Vous retrouverez de nombreuses références sur Amazon, ainsi que sur le site de Cdiscount.

1. Lego Art La Joconde

La Joconde en Lego, moins les touristes qui la prennent en photo // Source : Lego

Le Lego La Joconde est vendu 99,99 € sur le store de Lego. Il est proposé au prix de 79,98 € sur Amazon pendant les soldes.

La Joconde en Lego est une interprétation de la fameuse œuvre de Léonard de Vinci. Cette reproduction en briques arbore le coloris bleuté utilisé il y a plus de 500 ans par l’artiste, avant que sa teinte ne devienne celle que l’on connaît aujourd’hui. La toile est accompagnée d’un cadre doré, et peut même s’accrocher au mur. Notez que le cadre est amovible et peut être utilisé pour exposer d’autres modèles de la gamme Lego Art. Ce set comprend 1 503 pièces, en hommage à l’année où Léonard de Vinci a commencé à le peindre. Il mesure plus de 43 cm de haut, 30 cm de large et 4 cm de profondeur.

2. Lego Architecture Paris

Paris en Lego // Source : Lego

Le Lego Architecture Paris est normalement vendu 49,99 €. Il est proposé sur Cdiscount au prix de 38,99 € pour les soldes.

Ce Lego représente, d’une manière minimaliste, la ville de Paris avec plusieurs bâtiments emblématiques. Vous retrouverez l’Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la tour Montparnasse, le Grand Palais, la tour Eiffel et le musée du Louvre. Ce set à exposer est à l’échelle, et donne une idée de la taille comparative de chaque structure. L’ensemble contient plus de 694 pièces et mesure plus de 22 cm de haut, 28 cm de large et 11 cm de profondeur.

3. Lego Ideas Vincent Van Gogh – La Nuit Étoilée

Le set est plutôt grand, ce qui permet d’amirer les détails // Source : Lego

Le Lego Ideas La Nuit Étoilée de Vincent Van Gogh est vendu 169,99 € sur le site de Lego. Il est proposé pour les soldes d’hiver au prix de 139,99 € sur Cdiscount.

Le Lego La Nuit Étoilée de Vincent Van Gogh reproduit fidèlement le célèbre tableau du peintre, avec des couleurs fidèles et les coups de pinceaux de l’artiste. Les tourbillons des nuages et les reliefs vallonnés des collines sont reconnaissables, et vous trouverez même le peintre sous forme d’une minifigurine, justement en train de peindre sa fameuse toile. Notez que le set peut être suspendu au mur grâce à un crochet intégré. Le set que vous devrez assembler pour recréer Le set mesure plus de 28 cm de haut, 38 cm de large et 12 cm de profondeur et se compose de 2 316 pièces.

4. Lego Icons Les Plantes Miniatures

Ces plantes miniatures n’ont pas besoin d’eau // Source : Lego

Le Lego Les Plantes Miniatures est vendu 49,99 € sur le site officiel de Lego. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 39,99 € pour les soldes d’hiver.

Ce set de plantes miniatures permet de créer une décoration florale mignonne, avec neuf différentes petites plantes en pot. Vous retrouverez des espèces de cactus, des plantes tropicales et des plantes carnivores, soigneusement placées dans leur pot. Ce Lego de la collection botanique, principalement conçu pour être exposé, se compose de 758 pièces. La plante la plus haute mesure plus de 16 cm de haut, 10 cm de large et 6 cm de profondeur.

5. Lego Star Wars Le Faucon Noir

Le Faucon Noir et un Dark Vador Blanc // Source : Lego

Le Faucon noir est un set vendu 179,99 € sur le site de Lego. Il est proposé pour les soldes au prix de 132,99 € sur Cdiscount.

Le Faucon Noir est une version Côté Obscur du Faucon Millennium. Le célèbre vaisseau est ici customisé et troque le gris acier classique pour des couleurs noir et rouge. À l’intérieur, vous retrouverez le trône de Dark Jar Jar Binks, le seigneur sith fantasmé par les fans depuis de nombreuses années, ainsi que Dark Rey. Le vaisseau contient également six minifigurines Star Wars inédites et de nombreux accessoires. Le Faucon Noir comprend 1 579 pièces et mesure plus de 12 cm de haut, 43 cm de long et 32 cm de large.

