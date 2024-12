Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Que ce soit pour vous ou pour vos enfants, les Lego sont des cadeaux indispensables à Noël. Ça tombe bien, Amazon brade quelques sets à de très bons prix.

Quels Lego en promo acheter sur Amazon ?

Lego Architecture Notre-Dame de Paris à 179,99 €

Lego Notre-Dame de Paris // Source : Lego

Le Lego Architecture Notre-Dame de Paris est en ce moment proposé au prix de 179,99 € , au lieu de 229,99 € sur le store de Lego. Cette reproduction en brique de Notre-Dame de Paris possède de nombreux détails authentiques. Les clochers, les rosaces et la flèche centrale sont fidèlement reproduits, ainsi que les statues. Vous pourrez retirer le toit de la cathédrale pour admirer les colonnes et les voûtes, et soulever les tours pour jeter un œil curieux à l’intérieur.

La construction du set reprend les étapes de l’évolution de Notre-Dame, de la pose de la première pierre en 1163 jusqu’à avant l’incendie de 2019. Le livret contient des anecdotes historiques sur la cathédrale. Ce modèle à exposer comprend 4 383 pièces et mesure plus de 33 cm de haut, 22 cm de large et 41 cm de profondeur.

Lego Technic La Planète Terre et la Lune en Orbite à 62,99 €

La planète Terre et la Lune en orbite // Source : Lego

Le Lego Technic La planète Terre et la Lune en orbite est vendu 79,99 € sur le site de Lego. Il est en ce moment proposé au prix de 62,99 € sur Amazon. Pour les plus jeunes, ce set permet d’appréhender les concepts d’orbite de la Lune autour de la Terre, de force gravitationnelle et de saisons. Une manivelle est présente pour créer le mouvement de rotation des corps célestes.

À la base, son socle embarque des mécanismes complexes passionnants à monter et à voir en action. L’application Lego Builder permet de zoomer et de faire pivoter un modèle 3D du set. Les plus jeunes pourront se découvrir une passion pour l’astronomie avec ce Lego de 526 pièces, qui mesure plus de 24 cm de haut, 33 cm de long et 18 cm de large.

Lego Harry Potter Le Château et Le Domaine de Poudlard à 154,99 €

Lego Poudlard // Source : Lego

Ce Lego de Poudlard est normalement vendu 169,99 € sur le store de Lego. Il est en ce moment au prix de 154,99 € sur Amazon. Ce set, constitué de 2 660 pièces et aux dimensions de 21 cm de haut, 35 cm de large et 25 cm de profondeur, est le plus fidèle possible au Poudlard des romans Harry Potter.

Il comprend la tour principale, la tour d’astronomie, la grande salle, le hangar à bateaux, les cours, les serres, ainsi que l’extérieur du château, avec des chemins et des ponts. Le Lac noir ainsi que le paysage escarpé autour de Poudlard sont aussi dans le set, et mettent en valeur l’école des sorciers. Le set regorge de détails et de secrets qui amuseront les fans de la saga. Il s’accompagne d’une réplique du vaisseau de Durmstrang, du carrosse de Beauxbâtons, ainsi que la fameuse voiture Ford Anglia.

Lego Icons Dune Atreides Royal Ornithopter à 129,99 €

LEGO Icons Dune Atreides Royal Ornithopter // Source : Lego

Le Lego Icons Dune Atreides Royal Ornithopter est vendu 164,99 € sur la boutique de Lego. Il est proposé au prix de 129,99 € sur Amazon. Ce set au design incroyable est une reproduction en briques des ornithoptères, les aéronefs qui s’inspirent des libellules de Dune, l’adaptation de Denis Villeneuve. Cette réplique possède des ailes repliables et battantes, un train d’atterrissage ainsi qu’un cockpit. Une molette permet de rétracter la rampe et le train d’atterrissage pour l’exposer en mode vol. Plusieurs personnages accompagnent le véhicule.

Ce Lego se compose de 1 369 pièces au total, et mesure plus de 23 cm de haut, 57 cm de long et 79 cm de large. Notez que les ailes peuvent s’aligner le long du vaisseau.

Lego Super Mario World Mario et Yoshi à 104,99 €

Le set est joliment animé // Source : Lego

Le set Lego Super Mario World Mario et Yoshi est commercialisé 129,99 € sur le Lego Store. Il est disponible en ce moment au prix de 104,99 € sur Amazon. Ce set dans l’univers du jeu vidéo Mario reprend les personnages de Mario et Yoshi pixelisés, issus de Super Mario World. Les codes graphiques du jeu, tout en pixels art, sont respectés, et feront de ce Lego un très bon modèle d’exposition pour les nostalgiques de l’ère 16 bits.

Le set dispose d’une poignée à actionner, afin de faire courir Yoshi, ainsi qu’un bouton qui permet au dinosaure de rentrer et de sortir la langue. Ce modèle mesure plus de 40 cm de haut, 26 cm de large et 11 cm de profondeur pour un total de 1 215 pièces.

