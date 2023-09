Blizzard n’avait pas encore évoqué le rythme avec lequel Diablo IV recevra ses extensions. Ce sera une par an.

Blizzard a des plans à long terme concernant Diablo IV, dans la mesure où le jeu est censé tenir au moins autant que son prédécesseur — dix ans. Pour continuer à captiver les joueuses et les joueurs, le jeu-service s’appuiera sur plusieurs leviers : des mises à jour régulières, des saisons gratuites avec des thématiques (tel le sang pour la saison 2) et des extensions payantes. Concernant le dernier volet, on connaît désormais le rythme à laquelle elles paraîtront.

Dans une interview accordée à Dexerto et publiée le 5 septembre, Rod Fergusson, en charge de la saga, a indiqué que Diablo IV recevra « des extensions annuelles ». Ce qui veut dire que le hack’n’lash pourra compter sur l’arrivée d’un gros contenu chaque année. Il s’agit d’un rythme soutenu, auquel les fans ne sont pas habitués puisque, historiquement, les différents jeux Diablo n’ont pas eu plus d’une extension. Avec Diablo IV, l’idée serait donc de les multiplier, et pas qu’un peu.

Une nouvelle saison est en approche pour Diablo IV. // Source : Blizzard

Blizzard promet une extension de Diablo IV par an

« Nous voyons le lancement du jeu et sa première saison comme des fondations pour ce que nous allons bâtir à l’avenir. Désormais, on s’intéresse à nos saisons trimestrielles et à nos extensions annuelles, des choses sur lesquelles nous devons nous focaliser pour notre jeu-service », indique Rod Fergusson. Pour illustrer ses propos, on peut se rappeler que Blizzard a déjà deux extensions dans les tuyaux, vraisemblablement une pour 2024 et celle pour 2025.

Offrir une extension par an à Diablo IV constituerait une cadence supérieure à celle de World of Warcraft, un modèle de longévité. C’est surtout une sacrée promesse de la part de l’entreprise américaine. On sait qu’elle n’est pas toujours du genre à les tenir (le mode solo d’Overwatch 2 est le dernier exemple en date). Le hack’n’slash, qui a connu un fort succès à sa sortie, est un chantier en perpétuelle construction et le moindre changement peut être accueilli positivement comme négativement.

Les extensions de Diablo IV sont en tout cas pensées comme des moyens de prolonger l’histoire vécue à Sanctuaire. La fin de la quête principale se termine d’ailleurs avec du teasing sur ce que Blizzard prépare pour la suite.

