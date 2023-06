Diablo IV offre deux manières de jouer : avec le clavier/souris ou à la manette, y compris sur PC. Pour certaines classes, comme le barbare, la manette semble être le meilleur compromis, même sur PC.

Dans les jeux vidéo, les clichés existent. On a coutume de penser que les joueurs PC privilégient toujours le clavier et la souris, quand leurs homologues sur console sont condamnés à la manette (même pour les genres qui s’y prêtent moins). Pour un jeu comme Diablo IV, tirée d’une saga liée historiquement aux ordinateurs (les trois premiers épisodes ont d’abord été proposés sur Windows), le schéma de contrôle associant un clavier et une souris est une évidence.

Mais, pour la première fois de son histoire, Blizzard sort un Diablo en même temps sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. Une contrainte qui a forcé les développeurs à intégrer d’emblée deux manières de jouer : au clavier/souris et au pad. Sur console, on ne se pose pas la question. En revanche, les joueuses et joueurs PC ont le choix : et s’ils abandonnaient leur clavier et leur souris pour la manette (de bonnes manettes pouc PC existent) ?

Cette migration peut avoir du sens en fonction de la classe que l’on joue, comme le souligne PC Gamer dans un article publié le 7 juin et Julien Cadot, membre de la rédaction, qui incarne un barbare dans Diablo IV.

Ce n’est pas parce que vous jouez à Diablo IV sur PC qu’il faut exclure le jeu à la manette

Conseiller de jouer à la manette à un utilisateur PC ressemble à une faute de goût. Peut-être vous rira-t-on au nez. Mais Julien a de sérieux arguments pour emporter votre conviction : « J’ai lancé un barbare parce que c’est une classe que je n’ai jamais jouée dans Diablo et j’avais adoré le Croisé de Diablo III. J’ai joué à Diablo III entièrement sur PC au clavier et je l’ai redécouvert sur Switch, où les contrôles m’ont bluffé. Du coup, j’ai complètement levé la barrière psychologique de jouer à un Diablo à la manette. Dans Diablo IV, le changement m’a pris 10 minutes : la gestion clavier/souris est devenue un handicap. »

Le barbare dans Diablo IV. // Source : Blizzard

« Le barbare a des techniques qui demandent de maintenir un bouton appuyé. Par exemple, la tornade sur la gâchette, c’est génial, on appuie et ça tabasse. Même chose pour la mécanique de boost : on lance la tornade en gâchette et on se buff avec les cris sans lâcher la gâchette », relève-t-il. « Enfin, l’esquive est devenue hyper importante dans Diablo IV et en corps-à-corps, c’est essentiel de pouvoir l’utiliser pour éviter les gros coups. Au clavier/souris, on manque de réactivité pour appuyer sur toutes ces touches simultanément. Finalement, il y a un petit côté jeu d’action bourrin à la Hadès quand on joue barbare. »

Morgan Park de PC Gamer partage un point de vue similaire : « Après avoir atteint le niveau 24 de mon barbare quasi exclusivement à la manette, je commence à penser que c’est la meilleure option pour les classes au corps-à-corps. Déjà, toutes les touches sont reconfigurables et il y a une roue personnalisable pour un accès rapide à certaines actions. Bouger est aussi plus facile. Courir avec un stick est très naturel, un constat appuyé par le fait qu’incliner légèrement le stick vous permet de marcher. »

Morgan Park a quand même identifié quelques biais à la manette, comme la gestion de l’inventaire, beaucoup plus lente. Mais après plusieurs heures dans Diablo IV, son choix est de jouer avec les deux schémas : 90 % du temps à la manette, et 10 % au clavier/souris à certains moments spécifiques (quand il faut passer beaucoup de temps dans l’inventaire, par exemple).

Est-ce que cela veut dire qu’il faut obligatoirement jouer le barbare à la manette sur PC ? Non. Rémy Pivois, directeur commercial pour Humanoid, a terminé Diablo IV en jouant un barbare au clavier/souris. L’idée de jouer à la manette ne lui a même pas traversé l’esprit, par habitude. Comme il l’explique : « J’ai toujours fait les hack’n’slash à la souris et j’ai 39 ans. La manette n’est pas un réflexe pour moi. Cela tient beaucoup à la mémoire musculaire. Tu me changes un truc, et je suis perdu. Sans compter le malin plaisir à cliquer frénétiquement sur la souris pour tuer plein de monstres. » Pour autant, il n’exclut pas d’essayer plus tard.

En somme, Blizzard laisse le choix, et c’est tout ce qui compte.

