Lecture Zen Résumer l'article

Bandai Namco a décidé d’ajouter un sous-titre à la version Nintendo Switch 2 d’Elden Ring, officialisée pendant la présentation de la console. Sauf que la traduction de Tarnished Edition est une erreur marketing invraisemblable.

Plusieurs (gros) jeux ont été annoncés le 2 avril 2025, à l’occasion de la présentation de la Nintendo Switch 2, que Numerama a pu essayer en avant-première. Et, parmi eux, il y a Elden Ring. Déjà paru sur PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, le gros succès de FromSoftware avait fait l’impasse sur la première Switch pour des raisons évidentes. La première console hybride de Nintendo n’était pas assez puissante pour accueillir le RPG ambitieux.

L’arrivée de la Switch 2, beaucoup plus puissante que la Switch, change tout et le public Nintendo va enfin pouvoir découvrir Elden Ring — un jeu écoulé à près de 30 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2022. Il adoptera pour l’occasion un sous-titre inédit : « Tarnished Edition ». Cependant, ce nom est une grosse erreur marketing quand on connaît sa traduction et sa signification.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pourquoi Elden Ring: Tarnished Edition est un mauvais nom

Dans l’univers d’Elden Ring, le mot « Tarnished » renvoie à la notion de « Sans-éclat », condition de l’héroïne ou du héros que l’on incarne. Un Sans-Éclat est un individu qui a été banni de l’Entre-Terre et qui n’a plus la grâce du Cercle d’Elden. Il constitue aussi l’ultime espoir pour rétablir l’ordre après l’éclatement du fameux Cercle.

En soi, le « Tarnished Edition » fait référence à l’univers d’Elden Ring, mais la traduction et la signification peuvent contrarier la vente d’un jeu. Personne n’aurait envie de jouer à une version sans-éclat, même s’il ne faut pas prendre le message au premier degré. Une connotation négative émane de ce sous-titre, alors que des options plus classiques existent (Gold Edition, Switch 2 Edition…). À noter qu’Elden Ring n’aurait pas pu s’appeler simplement Elden Ring sur la console de Nintendo en raison de l’intégration de l’extension Shadow of the Erdtree et de quelques bonus (une armure pour la monture, notamment).

Elden Ring: Tarnished Edition. // Source : Bandai Namco

Peut-être que ce nom poserait un peu moins problème si la bande-annonce était plus convaincante. On peut se réjouir de voir un chef-d’œuvre comme Elden Ring arriver dans le catalogue de la Switch 2. Mais, les premières images laissent poindre un framerate douteux, avec des saccades perceptibles sans même avoir à sortir la loupe. C’est assez ironique de constater que oui, Elden Ring est pour l’heure sans-éclat sur Switch 2 (les choses peuvent changement positivement d’ici au lancement). Autant l’appeler « Elden Ring: Wish Edition »…

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama