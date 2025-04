Lecture Zen Résumer l'article

Hello Kitty Island Adventure est sorti à l’origine en 2023 uniquement sur la plateforme Apple Arcade, avec une note de 4.7/5. Son arrivée sur Nintendo Switch était très attendue au sein de la communauté Sanrio. Avec une version Classique à 40 € sortie en janvier 2025 et une édition Classique à 60 € en mars, le jeu peut largement séduire.

Je suis fan d’Hello Kitty depuis mon plus jeune âge. Peluches, vêtements, accessoires : tout devait m’appartenir. Mais bien sûr, avec le temps, j’ai abandonné la petite chatte blanche pour me concentrer sur des choses « de grande » (comme Twilight). Bref, en 2023, Hello Kitty a fêté ses 50 ans et j’ai redécouvert ce monde qui m’était aussi cher à l’époque. L’univers Sanrio, la compagnie japonaise à l’origine d’Hello Kitty et de ses ami·es, se retrouve dans une ribambelle de magasins, pour mon plus grand bonheur.

En début d’année 2025, quand j’ai su que le jeu Hello Kitty Island Adventure, sorti sur Apple Arcade en 2023, allait arriver sur Switch, j’étais plus que ravie. Mais le prix m’a fait un peu peur : 39,99 € pour la version Classique et 20 € de plus pour la version Deluxe. Je craignais de dépenser autant dans un jeu destiné aux enfants et de regretter après deux jours. J’ai donc patienté de voir les autres le tester avant de sauter le pas.

Heureusement, mon collègue préféré Maxime Claudel m’a offert la version Deluxe, sortie en mars 2025 et, en échange, je devais écrire un test. Nous y voilà.

Hello Kitty Island Adventure est le jeu de l’année et je n’ai pas peur de le dire

Si, comme moi, vous vous ennuyez très rapidement en jouant à Animal Crossing, aux Sims, à Minecraft ou à tout autre jeu de simulation de vie mais que vous aimez quand même les jeux cosy, alors Hello Kitty Island Adventure est fait pour vous.

Vous plongerez (presque littéralement, comme la première scène du jeu consiste à sauter d’un avion) dans un univers coloré et lumineux. En plus d’avoir plusieurs quêtes tout au long du jeu, vous aurez aussi des quêtes journalières et hebdomadaires. Vous pourrez aussi « farmer » en utilisant les objets ramassés au cours de la journée, ou préparer des gâteaux et autres petits plats selon votre progression. Pas le temps de s’ennuyer ! Votre objectif sera de résoudre les mystères autour de l’île, de découvrir de nouveaux horizons (croyez-moi, quand vous pensez avoir débloqué toute la carte, il y en a encore), de vous lier d’amitié avec les personnages en leur offrant des cadeaux et en leur rendant des services ainsi que de préparer des bungalows pour accueillir la famille et les ami·es des résident·es de l’île.

Il est possible de s’installer sur la plage avec un personnage // Source : Capture Numerama

Mais vous vous en doutez, il y a quelques défauts à signaler. Pour commencer, on peut se sentir un peu dépassé par le nombre de quêtes qui s’ajoutent dès le début. On a la sensation de devoir courir dans tous les sens, et pour la plupart, il faut avoir un haut niveau d’amitié avec les habitant·es pour pouvoir les débuter. C’est une manière de montrer ce qui nous attend et de nous guider dans l’évolution… mais dès le début, cela fait beaucoup à encaisser. Même son de cloche pour certaines quêtes hebdomadaires : elles ne sont pas toutes adaptées à notre niveau. Quand le jeu demande de préparer neuf pizzas avant la fin de la semaine alors que le four à pizza n’a toujours pas été débloqué, c’est un peu stressant.

Un aperçu du nombre de quêtes… // Source : Capture Numerama

Le fait d’avoir à découvrir certains éléments du gameplay par soi-même n’aide pas non plus. Par exemple, dans l’outil de personnalisation des maisons, il est impossible de mettre un objet sur un autre, comme un réveil sur une table. L’objet s’affiche alors en rouge et se glisse sous la table. C’est finalement par hasard que j’ai compris que je devais d’abord poser la table, quitter l’outil de customisation, m’approcher de la table et ouvrir un autre outil pour poser mon réveil sur la table. Je me retrouve donc à devoir faire le tour de plusieurs maisons pour faire en sorte que mes tartes ne traînent plus à même le sol.

Avec l’outil de customisation En s’approchant de la table

La version multijoueur est très amusante… mais oubliable. J’ai pris une version d’essai de l’abonnement Nintendo Switch Online pour y jouer avec une amie, mais je ne compte pas payer pour ça. Pour commencer, nous avons eu du mal à nous retrouver : il fallait qu’elle fasse une mise à jour de son jeu. Ensuite, plusieurs missions s’enchaînaient : il fallait faire des selfies, des courses, ramasser des objets… rien d’exceptionnel et qui nécessitait vraiment d’être à deux. C’est pratique de pouvoir recevoir des objets de la part de quelqu’un d’autre ou de pouvoir pêcher en étant accompagnée, mais tout ceci ne vaut pas le prix de l’abonnement.

Rencontre avec une amie sur son île grâce au mode multijoueur // Source : Capture Numerama

Des joueurs et des joueuses trouvent que ce jeu est trop différent d’Animal Crossing pour les comparer. À mes yeux, ça reste un jeu de simulation de vie avec des quêtes et du farming, c’est donc comparable. Et même si je pense qu’Hello Kitty Island Adventure est un meilleur jeu, je dois avouer que l’univers musical d’Animal Crossing me manque. Aucune musique ne me rentre en tête. Il n’est pas non plus possible de changer la date ou l’heure pour récupérer plus d’objets ou offrir plus de cadeaux, puisque le farming est limité dans la journée et que vous ne pouvez offrir que trois cadeaux par jour à chaque personnage. Enfin, gare à ne pas changer l’heure de votre Switch sous peine de casser le jeu — personne ne veut ça.

Le jeu nous prévient dès le début : la triche n’est pas recommandée // Source : Capture Numerama

Personnellement, j’apprécie que le jeu empêche de tricher. Ce n’est pas comme si nous n’avions rien à faire après avoir offert des cadeaux à tout le monde et récupérer toutes les pommes. Il y a assez de missions à terminer, de lieux à découvrir, de recettes à cuisiner, de poissons à pécher et de bestioles à attraper.

Dans la cuisine de Hello Kitty, vous pourrez préparer des bons petits plats à offrir à vos amis // Source : Capture Numerama

Est-ce que ça vaut le coup d’acheter la version Deluxe de Hello Kitty Island Adventure ?

On peut avoir du mal à comprendre la différence entre la version Classique et la version Deluxe du jeu, vendue 20 € de plus.

Elle contient :

1 Bundle Débutant : avec 10 amitiés florissantes, 3 bouquets de l’amitié, 10 bouquets de l’île, 50 caisses de fraises ;

: avec 10 amitiés florissantes, 3 bouquets de l’amitié, 10 bouquets de l’île, 50 caisses de fraises ; 1 Bundle Événements : contenant plus de 300 meubles et vêtements exclusifs correspondant à un an de jeu ;

: contenant plus de 300 meubles et vêtements exclusifs correspondant à un an de jeu ; 1 Bundle Craft : avec 50 de chaque couleur de teinture, 100 bâtons, 45 minerais de fer et 50 caoutchoucs

On prend la pose à côte du cimetière // Source : Capture Numerama

La version Deluxe est donc un gros coup de pouce pour bien démarrer l’aventure, mais elle n’est pas nécessaire et ne vous offrira rien de réellement exclusif. Les objets et vêtements du bundle Événements pourront être récupérés lors d’épisodes comme Halloween ou Noël, et les objets des deux autres bundles peuvent se trouver sur l’île ou au cours des missions. Si vous n’êtes pas un fan extrême de la licence, et si vous comptez prendre votre temps pour jouer sans faire un maximum de quêtes par jour, la version Classique vous conviendra totalement.

Le verdict 8/10 Hello Kitty Island Adventure Voir la fiche 39,99 € sur Nintendo Switch 39,99 € sur Steam On a aimé Des nouvelles quêtes journalières et hebdomadaires, en plus des quêtes sur le long terme

Des personnages trop mignons

Une maps gigantesque qui n’en finit jamais

On ne s’ennuie jamais On a moins aimé L’univers musical ne marque pas

Une version deluxe quasi-uniquement cosmétique

Certains contrôles basiques qu’on doit découvrir pas nous-mêmes

Certaines quêtes un peu floues Je pense sincèrement que je pourrais parler de ce jeu pendant des heures. À chaque conversation avec d’autres joueurs et joueuses, mon avis évolue, je découvre de nouvelles choses et des nouveaux points de vue. Mais, au final, je retiens de mon expérience de jeu et de mes discussions qu’Hello Kitty Island Adventure me comble de bonheur. Les défauts n’entachent pas l’expérience de jeu et le jeu est suffisamment accueillant pour digérer le flot d’informations qui arrive au début de l’aventure. Le jeu de l’année 2025 est là, et il serait bête de passer à côté sous prétexte qu’il se déroule dans l’univers Sanrio.

