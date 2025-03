Lecture Zen Résumer l'article

Lego s’est associé à Lionsgate pour pondre un set aux couleurs de Twilight, à partir d’une proposition d’un fan sur la plateforme IDEAS. Comme attendu, le produit est rempli de références.

« Personne n’a rien demandé, mais le voici quand même », blague LobsterThermidor sur le portail Lego IDEAS, où il a proposé un set adapté de la saga vampirique Twilight. Et il ne croyait pas si bien faire, puisque les fans ont soutenu largement son idée et la firme danoise a fini par valider le projet, en collaboration avec Lionsgate.

C’est ainsi qu’on se retrouve avec un produit Lego estampillé Twilight, qui reproduit la maison des Cullen — la famille d’Edward, le vampire torturé. Elle est basée sur une vraie maison à deux étages située à Portland, dans l’Oregon. Elle se distingue par son architecture résolument moderne et luxueuse.

Pour 220 €, environ 2 000 pièces et quelques heures de montage (3 heures en duo), on peut donc assembler la demeure des Cullen, dans une version relativement sommaire, accompagnée d’un pickup rouge (celui de Bella, l’héroïne) et de plusieurs figurines (y compris Jacob, dans sa version humaine comme loup-garou). Mais ce produit est surtout une excuse pour taper dans l’œil des férus de Twilight, avec une ribambelle de références aux films, en attendant le reboot au format série.

Le Lego Twilight est bourré de références

Le baseball

La passion du baseball est bien présente. // Source : Nino Barbey pour Numerama

La famille Cullen est fan de baseball, un sport qui l’aide à se sentir intégrée en Amérique, mais qu’elle pratique seulement pendant l’orage, pour que le tonnerre couvre le bruit des coups — une bonne technique pour ne pas attirer l’attention. Vous avez oublié cette fameuse séquence du premier film qui est dédiée à cette passion, avec le groupe Muse à la baguette ? La voici !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Le cactus de Bella

Le cactus ! // Source : Nino Barbey pour Numerama

Elle est mignonne Bella avec son petit cactus, détail que Lego n’a pas oublié de reproduire. Même si, avec des briques, ça ressemble plus à une plante classique qu’à un cactus.

La musique

Les références à la musique son partout. // Source : Nino Barbey pour Numerama/Reddit

Lors de l’étape de séduction, Bella et Edward partagent leur amour pour la musique, plus particulièrement pour le grand compositeur français Claude Debussy. Edward a même sa platine-vinyle pour en mettre plein les oreilles à sa (future) dulcinée.

Le piano

On peut asseoir les deux figurines devant le piano. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Que serait un immense séducteur sans son instrument de musique pour charmer ? Edward a choisi le piano, parce que c’est so romantic, et pour composer une chanson spécialement pour Bella et lui jouer lors de son premier passage dans la demeure des Cullen.

Le jeu d’échecs

Le petit échiquier est une référence bien cachée. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Quand ils ne parlent pas de musique, Edward et Bella tuent le temps en jouant aux échecs, une référence à la couverture du quatrième roman de la saga écrite par Stephenie Meyer.

Les diplômes d’Edward

Edward a reçu une sacrée éducation. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Quand on est un vampire qui a vécu plusieurs dizaines d’années et qui possède la même apparence, on peut accumuler les diplômes. C’est le cas d’Edward, qui les affiche fièrement dans sa chambre. Un green flag de plus pour le beau gosse.

Le monstre du Loch Ness

Encore un easter egg bien caché. // Source : Nino Barbey pour Numerama/BuzzFeed

N’appelez pas la fille de Bella avec le surnom Nessie, elle risque de s’énerver. Jacob a essayé, il a eu des problèmes…

Le bol de Rosalie

Oui, c’est un bol de salade (sans salade). // Source : Nino Barbey pour Numerama

Les Cullen savent recevoir leurs invités dans leur belle demeure… enfin, s’ils n’ont pas déjà mangé. Et Lego n’a pas oublié le petit bol de salade que tient Rosalie. Bon, ok, il manque la salade.

Bella aime le ketchup

Oui, c’est un peu gros pour une bouteille de ketchup. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Autre petit détail qui prouve que Lego respecte Twilight : la reproduction d’une bouteille de ketchup, une sauce très appréciée de Bella. À noter que la scène où elle se sert du ketchup est devenue une blague au sein de la communauté des fans de la saga, ce qui peut expliquer ce clin d’œil.

Spider Monkey

Superman, en moins bien. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Dans Twilight, les vampires sont capables de sauter très haut et très loin. Un pouvoir dont fait profiter Edward à Bella, avec un petit trait d’humour — « Tu ferais mieux de t’accrocher, singe-araignée. »

Edward brille au soleil

Des vampires qui s’illuminent au soleil… // Source : Nino Barbey pour Numerama

Dans Twilight, les vampires scintillent au soleil. Lego s’est efforcé de reproduire cette spécificité tant bien que mal en ajoutant des points argentés sur l’une des têtes d’Edward. Ça brille moins, mais l’effet est là.

Le non-respect pour Jacob

Les deux versions humaines de Jacob La version loup-garou

Tout porte à croire que Lego est plus team Edward que team Jacob. Car si le personnage est bel et bien livré avec ses deux coiffures (cheveux courts et longs), la version loup-garou fait de la peine. Plutôt que de mouler une grosse pièce à l’effigie d’un loup, les designers ont imaginé une construction anguleuse et articulée qui ne ressemble pas à grand-chose. Bref, Jacob n’est pas respecté. Au moins, il a un t-shirt.

