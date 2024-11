Lecture Zen Résumer l'article

Lancé en 2017 sous la forme d’un jeu gratuit, Animal Crossing Pocket Camp s’est éteint le 28 novembre 2024. Le jeu, que Nintendo ne souhaite plus entretenir, cède sa place à une version payante qui ne nécessite pas de connexion à un serveur.

Sept ans après son lancement, Animal Crossing : Pocket Camp ne fonctionne plus. La version mobile d’Animal Crossing, qui était disponible sur iOS et Android, a été débranchée par Nintendo le 28 novembre 2024. La raison ? Le constructeur japonais croit de moins en moins aux jeux mobiles. Sa stratégie est de se recentrer sur ses propres consoles, comme la Nintendo Switch. Animal Crossing Pocket Camp n’a de toute manière jamais rencontré de succès planétaire, même s’il dispose d’une communauté active de fans.

Pour ne pas les décevoir, Nintendo a décidé de donner une seconde vie à son jeu mobile, mais sous une forme différente. Animal Crossing Pocket Camp Complete, qui sera disponible le 3 décembre, va permettre d’importer sa sauvegarde et de continuer à jouer sans achats intégrés. Toutes les fonctionnalités seront désormais intégrées au jeu, qui fonctionnera sans réseau.

Animal Crossing Pocket Camp ne fonctionne plus depuis le 28 novembre. // Source : X

Un jeu Animal Crossing payant, entre 9,99 et 19,99 euros

Sept ans après son lancement, Nintendo aurait pu décider d’offrir gratuitement son jeu modifié. Le constructeur japonais a malheureusement décidé de le commercialiser à un tarif élevé pour un jeu mobile. Animal Crossing Pocket Camp Complete coûtera 19,99 euros à partir de février 2025. Jusqu’au 31 janvier, un tarif de lancement fixé à 9,99 euros est proposé.

Comment télécharger le nouveau jeu ? C’est une autre étrangeté : son lancement interviendra une semaine après la mort du jeu historique. Il faudra attendre le 3 décembre pour le télécharger, même s’il est déjà possible de le précommander sur l’App Store ou le Play Store.

Le nouveau jeu sera-t-il entretenu par Nintendo ?

Jusqu’en 2026, Nintendo s’est engagé à continuer de mettre à jour son jeu. Même s’il fonctionnera sans réseau, Animal Crossing Pocket Camp introduira à certaines périodes des événements spéciaux. Ils pourront très certainement être déclenchés en changeant la date de son téléphone, puisqu’ils ne seront pas liés à une vérification des serveurs.

Le calendrier des événements prévus dans la nouvelle version d’Animal Crossing Pocket Camp. // Source : Nintendo

Pour transférer sa sauvegarde, il faut se rendre dans l’ancienne application et transférer ses données sur son compte Nintendo (c’est possible jusqu’au 1er juin 2025). Ensuite, dans Animal Crossing Pocket Camp Complete, il sera possible de récupérer ses anciennes données, afin de continuer à jouer normalement.

