On savait qu’Ubisoft avait supprimé l’accès anticipé d’Assassin’s Creed Shadows. Ce sera également le cas pour l’édition collector, qui sera moins garnie que prévu et baisse de prix en conséquence.

Quand Ubisoft a officialisé le report d’Assassin’s Creed Shadows, la multinationale a pris plusieurs décisions cruciales concernant son futur blockbuster. Deux d’entre elles ont particulièrement marqué les esprits : la suppression du Season Pass et l’abandon de l’accès anticipé, réservé aux éditions les plus chères.

Il y avait néanmoins un dernier point en suspens : qu’allait-il advenir de la version collector d’Assassin’s Creed Shadows, qui coûtait quand même 280 euros ? Le contenu a été modifié comme attendu, note Eurogamer dans un article publié le 22 octobre. Et l’accès anticipé disparaît aussi logiquement, alors que ce bonus aurait pu rester compte tenu de la somme investie. Au final, personne ne jouera à Assassin’s Creed Shadows avant le 14 février 2025, et c’est une excellente nouvelle quand on sait à quel point ces pratiques commerciales peuvent être injustes.

L’édition collector d’Assassin’s Creed Shadows // Source : Ubisoft

L’édition collector d’Assassin’s Creed Shadows coûtera 40 € de moins

Outre l’accès anticipé, le collector d’Assassin’s Creed Shadows perd aussi le Season Pass, qui garantit normalement un accès à toutes les extensions à venir. En conséquence de ce contenu révisé, le prix baisse : de 280 à 240 € sur console (et 230 € sur PC).

Dans sa version la plus onéreuse, Assassin’s Creed Shadows réunira toujours les objets suivants, en plus d’une poignée d’items numériques :

Une statue de Naoe et Yasuke ;

Un coffret SteelBook unique ;

Un artbook de 84 pages ;

Le tsuba du katana de Naoe (taille réelle) ;

Une carte du monde ;

Un parchemin mural du Crédo ;

Deux lithographies sumi-e.

« Certains éléments de design peuvent changer », note quand même Ubisoft, vraisemblablement en référence aux points culturels qui ont provoqué quelques remous. S’ils changent dans Assassin’s Creed Shadows, il y aura logiquement des répercussions sur les quelques goodies qui y sont liés.

On rappelle que le premier gros DLC d’Assassin’s Creed Shadows sera offert à celles et ceux qui précommanderont le jeu avant sa sortie en début d’année prochaine. Un geste de générosité qui permet de compenser — un peu — la frustration de devoir attendre encore quelques mois supplémentaires avant de découvrir le Japon féodal à la sauce Ubisoft.

