Attendu pour le 8 avril sur PC et Xbox, avec une disponibilité immédiate dans le catalogue Xbox Game Pass, South of Midnight se distingue par sa proposition artistique unique en son genre. Le jeu est une vraie claque. Voici nos impressions.

À l’instar d’Hazel, héroïne de South of Midnight, la joueuse ou le joueur n’en croit pas ses yeux quand le monde du jeu de Compulsion Games se déroule. Le chapitre 3, auquel Numerama a pu jouer en avant-première après le Xbox Developer_Direct de janvier, est assez déroutant : on y a croisé un poisson-chat géant (et très bavard), qui nous demandait de remplir une bouteille avec des souvenirs pour le libérer d’un homme-arbre prénommé Benji. Le tout dans une ambiance qui sent l’Amérique profonde.

South of Midnight, attendu pour le 8 avril 2025 à prix doux (40 €) et directement disponible dans le Xbox Game Pass, pourrait bien constituer une petite surprise. Il compile en tout cas l’ensemble des arguments pour attirer l’attention et s’inviter dans les conversations de fin d’année, quand il faudra faire le bilan des aventures marquantes des derniers mois. On parle d’un jeu d’action/aventure sans réelle prétention sur le gameplay, mais dont la réalisation s’appuie sur un vrai vent de fraîcheur.

Un gros poisson-chat bavard

Visuellement, South of Midnight est hypnotisant

Sitôt plongé dans l’univers de South of Midnight, on est subjugué par ce que les développeurs sont parvenus à créer. Il y a une vraie patte qui se dégage du rendu visuel, à commencer par les détails qui donnent vie aux paysages typiques du Sud profond, à savoir le bayou. S’y nichent une faune et une flore dépaysantes. Les décors sont tellement riches qu’on peine parfois à y trouver son chemin. Le côté couloir, avec peu de place à l’exploration (en ce qui concerne le chapitre 3 en tout cas), devrait pourtant aider à se repérer plus facilement.

South of Midnight est le genre de jeu qui ne manque pas de personnalité

Compulsion Games parachève son joli tableau avec des animations qui lorgnent parfois du côté de la stop motion. C’est déroutant, sachant qu’il y a en parallèle la promesse d’offrir une expérience à 60 fps sur Xbox Series X comme Xbox Series S. Sur notre heure de jeu, on a pu apprécier cette fluidité et ce choix d’habillage qui ajoutent du cachet au rendu. South of Midnight est le genre de jeu qui ne manque pas de personnalité, à l’image d’Hazel, héroïne au franc parler qui se prend des événements fantastiques en pleine figure alors qu’elle souhaite retrouver sa mère et son foyer. L’ambiance est totalement réussie, avec un casting vocal parfait, des bruitages au diapason et une bande son idéale (signée par le compositeur Olivier Derivière, ultra-talentueux).

Les animations de South of Midnight ont un léger effet stop motion

Hazel hallucine donc autant que nous quand elle fait la rencontre de personnages étranges, elle qui n’avait rien demandé à personne. Bon an mal an, elle hérite des pouvoirs d’une Tisseuse, ce qui lui sera utile dans les combats comme dans l’exploration. Double-saut, course sur les murs, paravoile magique… : l’héroïne ne manque de rien et on sent une vraie montée en puissance, qui plus est naturelle. Les développeurs ont intégré des points pour renforcer les compétences comme on le souhaite — un petit côté RPG light.

Hazel se contrôle plutôt bien : on sent la fougue d’une jeune femme déterminée à remplir ses objectifs, avec aucun temps pour niaiser. C’est un atout qui rend les combats dynamiques et étonnamment techniques, les esquives placées au dernier moment engendrant une explosion bienvenue (high risk, high reward). Il faut faire attention à ne pas prendre trop de coups sous peine de vite connaître un game over — une petite difficulté compensée par des soins prodigués à chaque victime ennemie. On n’a rencontré que trois types de créatures maléfiques dans notre démo, mais les bandes-annonces en préfigurent d’autres (un immense crocodile en tête).

L'héroïne de South of Midnight a une personnalité à souligner

La spontanéité porte en revanche préjudice à Hazel lors des — nombreuses — séquences de plateforme. Entre les sauts un peu flottants et les légères glissades à réception, la précision est loin d’être garantie alors qu’il faut parfois retomber sur des surfaces étroites. Heureusement, Hazel sait toujours se relever après une chute malencontreuse. Mais c’est la seule ombre au tableau qu’on a entraperçue sur cette version preview, et peut-être que le studio Compulsion Games saura peaufiner le gameplay de South of Midnight d’ici au lancement.

