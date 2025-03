Lecture Zen Résumer l'article

Au MWC 2025, Samsung Display expose des prototypes d’écrans pliants. L’un d’entre eux est intégré à ce qui ressemble à une Switch, ce qui pourrait donner quelques idées à Nintendo. Ou à un autre constructeur.

Ces dernières années, on a assisté à l’émergence d’un nouveau segment sur le marché des smartphones : les produits pliants, que ce soit pour gagner en compacité (les Z Flip de Samsung) ou pour proposer un deux-en-un (les Z Fold de Samsung). Mais on n’avait encore jamais envisagé une nouvelle catégorie : celle des consoles pliantes.

Au MWC 2025, Samsung Display — branche du géant coréen dédiée aux technologies liées aux écrans et fournisseur d’une bonne partie de l’industrie — présente plusieurs prototypes inédits. L’un d’entre eux prend une forme qui pourrait inspirer Nintendo. On est explicitement sur un concept de Switch pliante, qui pourrait s’appeler Switch Fold ou Switch Flip. Verra-t-elle le jour ? Rien n’est moins sûr, surtout du côté de la firme nippone, qui est pleinement concentrée sur sa Switch 2.

Une Switch pliante chez Nintendo ? Samsung montre un concept

Au format pliant, une Switch reprendrait le design d’un Z Flip, à savoir un écran qui se replie sur lui-même — comme un portefeuille –, mais en orientation paysage. L’idée serait de faciliter le transport de la console, qui prendrait moins de place en rabattant les deux parties l’une sur l’autre. L’autre avantage serait de protéger l’écran, sachant que les charnières d’aujourd’hui permettent de ne plus laisser d’espace entre les deux parties de l’écran. Pour la durabilité de la console, ce serait un gros plus, notamment auprès d’un public plus jeune.

Déplié Replié

Samsung Display a vraiment pensé à tout, y compris à l’adaptation des manettes. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que les Joy-Con de la Switch sont tous deux pourvus d’un stick, stick qui prend de la place en hauteur. C’est pourquoi il y a des trous de chaque côté, pour que les sticks ne gênent pas quand on replie l’écran. Ce n’est pas très élégant, d’autant que cela force aussi à repenser la disposition des touches (on perd de la place). Sur une console comme la Switch, qui s’efforce d’être le plus compacte possible, chaque millimètre perdu peut faire perdre en ergonomie. Samsung Display place d’ailleurs les boutons tout autour de ces trous — à voir entre les mains.

Bien évidemment, rien n’indique que Nintendo s’engouffrera dans cette voie pour une éventuelle Switch 3, quand bien même l’entreprise a déjà commercialisé des consoles pliantes (la DS et ses deux écrans). En revanche, un constructeur moins conservateur pourrait être tenté d’articuler un produit autour de ce concept, ne serait-ce que pour réaliser un coup de communication. « La première vraie console pliante du marché » serait un slogan susceptible d’occuper un peu l’espace médiatique, ne serait-ce qu’au moment de l’annonce.

