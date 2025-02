Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a annoncé la fin de son programme fidélité articulé autour des points or obtenus en achetant des jeux, correspondant à une réduction de 5 % au maximum. Pour le moment, nul ne sait s’il sera remplacé pour la sortie de la Switch 2.

Nintendo lancera prochainement la Switch 2, dont la date de sortie reste incertaine, (une présentation plus détaillée est prévue le 2 avril). Et cela implique visiblement certaines refontes, à l’instar du programme de fidélité basé sur les points or. Dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter) le 18 février, la firme japonaise cessera ce programme le 25 mars.

Les fans de Nintendo peuvent d’ores et déjà pleurer la fin de ces points or My Nintendo. Seront-ils remplacés par un équivalent après le lancement de la Switch 2 ? Rien n’est moins sûr, mais il faut quand même rappeler que les points or constituent un moyen malin d’encourager les propriétaires d’une Switch à acheter leurs jeux sur l’eShop (plutôt qu’en physique) ou le My Nintendo Store. Ils permettent de récupérer l’équivalent d’une réduction de 5 % pour l’achat d’après.

Les points or Nintendo. // Source : Nintendo

La fin des points d’or chez Nintendo

Comme le rappelle cette page officielle, les points or sont récupérés à chaque achat réalisé sur l’eShop, en fonction du prix du jeu. Par exemple, un jeu à 49,99 € garantit 250 points or, qu’on pourra ensuite convertir en un bon d’achat de 2,50 € (un point = 0,01 €). Cette initiative existe aussi pour les formats physiques, mais avec une sacrée différence en termes de gain (on passe à 1 % de seulement, ce qui donne alors 50 points pour un jeu à 49,99 €).

« À compter du 25 mars 2025, il ne sera plus possible d’obtenir de points or via les achats numériques depuis le Nintendo eShop et le site officiel de Nintendo, ou via l’enregistrement de codes de téléchargement », fait savoir Nintendo. Il y a néanmoins une exception à cette annonce : les jeux que vous avez précommandés, avant le 24 mars, et qui sortiront après le 25 mars, à condition que le paiement passe à la date prévue.

Concernant les jeux en physiques, on pourra toujours convertir des points depuis le menu principal de la Switch, sauf pour les titres qui paraîtront après le 24 mars. Nintendo précise que « des points or peuvent être obtenus en enregistrant une carte de jeu pendant une période de deux ans à compter de la date de sortie initiale d’un titre en Europe. »

Que deviennent les points or déjà obtenus ? Pas de panique, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain : vous aurez un an pour les utiliser, en fonction du jour de l’obtention, sachant qu’ils expirent le dernier jour du mois. Exemple : vous avez reçu 500 points or le 13 mars 2025, alors ils expireront le 31 mars 2026.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+