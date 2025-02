Lecture Zen Résumer l'article

Capcom a décidé de modéliser le héros du jeu vidéo Onimusha: Way of the Sword, attendu sur PS5 en 2026, à partir du légendaire acteur Toshiro Mifune. Ce dernier est pourtant mort il y a plusieurs décennies.

Si vous connaissez un tant soi peu le cinéma japonais, alors le nom Toshiro Mifune ne doit pas vous être étranger. C’est l’une des figures du pays asiatique, avec une filmographie longue comme le bras et même ses entrées à Hollywood (il a refusé des rôles majeurs dans Star Wars). Décédé depuis 1997 en raison de gros soucis de santé, il a laissé derrière lui un héritage immense. Preuve en est aujourd’hui avec le jeu vidéo Onimusha: Way of the Sword, qui a eu droit à une jolie bande-annonce à l’occasion du dernier State of Play de PlayStation.

Capcom a effectivement choisi Toshiro Mifune pour modéliser le visage de son héros : le non moins célèbre Miyamoto Musashi, grand nom de l’Histoire nippone et épéiste émérite. « Dans Onimusha: Way of the Sword, Musashi est un jeune samouraï féroce qui, par un coup du sort surnaturel, se retrouve à manier un gantelet Oni et à combattre des hordes de Genma démoniaques », peut-on lire dans le communiqué envoyé à la presse.

Un acteur légendaire est dans le futur Onimusha

Le fait est que Capcom n’a pas jeté son dévolu sur Toshiro Mifune au hasard. Le comédien a déjà prêté ses traits à Miyamoto Musashi, pour plusieurs films réunis dans la Trilogie du Samouraï (de 1954 à 1956). Par ailleurs, il est déjà lié à la saga Onimusha avec la série d’animation éponyme diffusée sur Netflix — dans laquelle il apparaît dans le costume de… Miyamoto Musashi. En somme, il est difficile de ne pas y voir un hommage immense, derrière cette connotation macabre de faire appel à une personne décédée, alors ressuscitée grâce à la magie de la technologie.

Sur le site officiel, on remarque que la société Mifune Productions est clairement mentionnée. C’est certainement elle qui donne le feu vert pour l’utilisation de l’apparence de Toshiro Mifune. Pour la voix, en revanche, Capcom fait confiance au doubleur Kenichiro Thomson — en ce qui concerne la version originale d’Onimusha: Way of the Sword, attendu pour 2026 sur PlayStation 5.

L’acteur Toshiro Mifune // Source : Mifune Productions

Pour la petite histoire, Onimusha a historiquement fait appel à des acteurs renommés pour donner du poids au casting. Ainsi, Takeshi Kaneshiro est apparu dans Onimusha: Warlords et Onimusha 3 tandis que Jean Reno lui-même a été engagé pour Onimusha 3. Dans Onimusha 2: Samurai’s Destiny, le visage du héros est celui Yusaku Matsuda qui, à l’instar de Toshiro Mifune, est décédé il y a plusieurs années.

