Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] 23 ans après sa sortie sur PlayStation 2, le titre culte de Konami revient sous la forme d’un remake de qualité. Adapté aux standards actuels, le titre du studio Bloober Team a su plaire aux fans de la saga comme aux nouveaux venus. Il est enfin trouvable sous la barre des 40 €.

Silent Hill 2 vous met dans la peau de James Sunderland, endeuillé par le récent décès de sa femme. Perdu dans la ville de Silent Hill, son passé se mélange à ses pires cauchemars, dans une aventure horrifique à la troisième personne.

Le jeu est disponible sur PS5 au prix 69,99 €. La version physique sur PS5 est disponible sur le site de Carrefour au prix de 39,99 € en retrait magasin, point relais et livraison à domicile.

C’est quoi, Silent Hill 2 ?

Le studio polonais Bloober Team est aux commandes de ce remake de Silent Hill 2, jeu culte de Konami sorti en 2001 sur PS2. Le titre devient instantanément l’un des meilleurs jeux du genre survival horreur, inscrivant définitivement la licence dans les grandes sagas horrifiques du jeu vidéo. Plus de 20 ans après, ce remake tient toutes ses promesses et fait venir un nouveau public qui découvre la saga, sans trahir les joueuses et les joueurs de l’original.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’histoire, bien qu’indépendante du premier épisode, se passe toujours dans la ville bruleuse de Silent Hill. Vous incarnez James Sunderland, endeuillé du récent décès de sa femme, et qui reçoit une lettre étrange de cette dernière. La missive lui donne rendez-vous dans la fameuse ville qui donne son titre au jeu.

À ce prix, Silent Hill 2 vaut-il le coup ?

Le titre a su convaincre la critique comme le public, avec des tests dithyrambiques et des ventes à la hauteur. Notre test de ce remake de Silent Hill 2 devrait vous convaincre de la qualité du travail accompli par le studio Bloober Team. Le gameplay du jeu propose toujours une vue à la troisième personne, cette fois-ci avec une caméra qui se place derrière votre personnage, à l’inverse de la caméra fixe de l’original. Ce que le jeu perd en angoisse, il le gagne en immersion et en tension.

Explorer les environnements et combattre les ennemis est ainsi bien plus fluide, notamment avec un système de combat plus nerveux, et certains environnements plus ouverts. Le cœur du jeu réside toujours dans la collecte des nombreux plans qui vous permettent de vous orienter dans la tentaculaire ville de Silent Hill. Graphiquement, le jeu rend justice à la direction artistique incroyable, sublimée par les compositions d’Akira Yamaoka, déjà présent pour l’original.

Les points à retenir sur Silent Hill 2 Remake :

Un remake fidèle en tout point

Vraiment flippant

Une réalisation que n’aurait pas reniée David Lynch

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !