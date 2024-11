Lecture Zen Résumer l'article

Un message en code Morse a semble-t-il été déniché dans le flamboyant remake de Silent Hill 2. Il viendrait confirmer une théorie tenace à propos du jeu culte.

Les développeurs du remake de Silent Hill 2 se seraient-ils amusés à disséminer des messages un peu partout ? Cette théorie prend de plus en plus d’épaisseur. Il y avait déjà les mystérieuses photos, dont la signification a été trouvée peu de temps après la sortie du jeu (avec les félicitations du studio). Il y a désormais ce possible secret partagé par un fan dans une vidéo publiée sur YouTube, a repéré Eurogamer le 23 novembre 2024.

L’internaute Shiba explique qu’un code en Morse est diffusé par deux télévisions situées dans l’hôpital de Brookhaven (une dans la cafétéria, l’autre dans la salle des infirmières). Il faut tendre un peu l’oreille pour l’entendre, car il se perd dans des grésillements. Une fois traduit, le message se contenterait de deux mots, « And again », répétés à l’infini. Ce qui donnerait en français : « Encore, et encore, et encore, et encore… »

Encore un secret perché dans Silent Hill 2 ?

Concrètement, Shiba explique : « Un message est caché dans les téléviseurs de l’hôpital de Brookhaven, transmis en code Morse. Le son est atténué par les bruits des téléviseurs, ce qui le rend difficile à entendre. Cependant, le Morse est distinct, avec un bruit de clic qui ressemble à un télégraphe. Le clic le plus lourd marque le début du signal, tandis que le plus doux symbolise la fin. » Dans la vidéo, il fait exprès de monter le volume pour qu’on distingue le code Morse.

La courte phrase « And Again » fait référence à une vieille théorie liée au personnage principal. Prénommé James Sunderland et en quête de sa femme, supposée morte, il serait en réalité perdu dans une boucle et revivrait ainsi les événements, encore et toujours (le remake serait alors une sorte de suite, une autre boucle). On rappelle que la signification des photos s’appuie aussi sur cette théorie, puisqu’elle donne la phrase suivante : « You’ve been here for two decades » (« Tu es là depuis deux décennies »). Il n’y aurait donc aucune issue pour James — ni de quatrième mur brisé.

À noter que Shiba a partagé un autre message crypté avec le code Morse, cette fois depuis un téléviseur situé à un autre endroit (les appartements de Wood Side). Il dit : « Why did you do it James? », ou « Pourquoi as-tu fais ça James ? » Ce qui renvoie à la culpabilité du héros.

Silent Hill 2. // Source : Steam

En tout cas, ce nouveau secret tend à prouver l’immense respect que voue le studio Bloober Team au Silent Hill 2 original. Son remake, mis au pilori par des fans exigeants avant même sa sortie, est une véritable lettre d’amour, nantie d’une expérience de jeu incroyable. Voir les développeurs appuyer de vieilles thèses avec une méthode ludique est une bénédiction, et Konami doit forcément adorer un tel soin.

