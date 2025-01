Lecture Zen Résumer l'article

Les autorités américaines ont demandé la saisie de 138 services de streaming illégal. Ces sites étaient massivement utilisés pour visionner du contenu sportif.

L’année s’est mal terminée pour les tricheurs du streaming. Plusieurs sites, suivis par des millions de personnes, ont été successivement fermés durant le mois de décembre après une demande de « The Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) », une organisation américaine qui compte dans ses rangs Amazon, Apple TV+ et Netflix.

Plus de 138 noms de domaines ont été saisis, combinant un total de plus 800 millions de visites par an selon l’association. La majorité des sites étaient hébergés au Viêt Nam. L’ACE affirme que cette opération a eu un impact bénéfique pour tous ses membres, y compris les membres spécialisés dans le sport, tels que DAZN, BeIN Sports et Canal+.

La majorité des chaînes diffusaient en effet du contenu sportif. Deux d’entre d’elles, MethStream et CrackStreams, étaient particulièrement suivies pour les compétitions diffusées aux États-Unis : NBA (basket-ball), NFL (Football Américain) et UFC (MMA).

Sur Discord, l’administrateur des sites s’est exprimé pour dire qu’il prenait congé.

Le message porté par l’administrateur du site de streaming. // Source : X

Des réseaux IPTV surveillés par la police

L’ACE est une coalition de plus de 50 entreprises de médias et de divertissement, incluant les plus grands studios de cinéma et service de streaming, qui se concentre sur la fermeture des services de streaming illégaux depuis juin 2017.

L’Europe a également renforcé sa lutte contre le streaming illégal en arrêtant les responsables d’un réseau IPTV pirate. Les forces de police européennes ont démantelé en novembre 2024 un réseau d’IPTV pirate opérant depuis l’Italie, qui diffusait illégalement plus de 2 500 chaînes de télévision à 22 millions d’utilisateurs. Europol estime que ce type de piratage cause un préjudice de 10 milliards d’euros par an aux services de streaming légaux.

D’autres groupes de médias font appel à des services privés pour détecter ces sites et les signaler auprès des moteurs de recherche. Trouver des plateformes pour regarder le sport sans payer s’annonce plus corsé pour 2025.

