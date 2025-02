Lecture Zen Résumer l'article

Après la courte révélation de la Nintendo Switch 2 et une présentation signée Xbox, c’est au tour de Sony de parler de l’avenir de la marque PlayStation. Une nouvelle édition du State of Play est prévue ce mercredi 12 février.

Il est temps pour Sony de prendre la parole, au relais de Nintendo et de Microsoft. En plein cœur de février, la firme nippone convie les joueuses et les joueurs PS5 à une nouvelle édition du State of Play, et on s’attend à pouvoir remplir nos agendas avec des sorties à suivre pour ces prochains mois.

Comment suivre le State of Play de PlayStation ?

Sony n’a pas pensé au public européen avec l’horaire de ce State of Play, puisqu’il sera diffusé à partir de 23h, avec une durée prévue de 40 minutes. Le réveil pourrait donc être difficile pour certains, demain matin. Mais, au moins, les férus de football ne louperont pas le match de Ligue des champions entre Benfica et Monaco, programmé à 21h.

Quand ? À partir de 23h (heure de Paris), le 12 février 2025 ;

À partir de 23h (heure de Paris), le 12 février 2025 ; Où ? Ici, sur YouTube ou sur Twitch.

Ici, sur YouTube ou sur Twitch. Quoi ? La présentation des futurs gros jeux PS5.

Sony tease du lourd

Sony ne s’est pas montré très bavard sur le contenu de State of Play, qui s’annonce quand même très copieux (40 minutes, cela commence à faire long). Tout juste la firme s’est contentée de préciser qu’elle s’articulera autour de « grands jeux disponibles prochainement sur PS5 ». L’adjectif « grand » n’a pas été placé là au hasard et nul doute qu’on aura des nouvelles de grosses exclusivités pour la console. « Le show met en avant une sélection créative et unique de jeux palpitants signés par des studios aux quatre coins du monde », ajoute Sony.

On peut quand même lister quelques candidats susceptibles de passer une tête : des nouvelles de Marvel’s Wolverine, enfin ? Une date de sortie pour Ghost of Yotei ? Une bande-annonce cryptique pour Death Stranding 2: On the Beach 2 ? Un trailer pour la version PS5 de Forza Horizon 5 ? Il y aura bien entendu des surprises.

Certaines rumeurs prêtent aussi à Sony l’intention de raviver la saga God of War, vraisemblablement avec des remasterisations d’épisodes anciens plutôt qu’un nouvel opus. Enfin, il faudra surveiller Bloodborne, qui pourrait enfin avoir droit à une remise au goût du jour — une forte attente de la part du public.

Ce que l’on est sûr de voir : des grands jeux PS5.

Ce que l’on aimerait bien voir : un remake de Bloodborne disponible très vite.

Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : une nouvelle bande-annonce pour GTA 6.

