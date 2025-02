Lecture Zen Résumer l'article

La panne de 24 heures des services du PlayStation Network a ravivé un mauvais souvenir pour les fans de la marque : en 2011, un piratage massif avait entraîné une interruption de quasiment un mois et l’exposition de millions de données personnelles.

C’était un samedi noir pour les propriétaires d’une PS4 et/ou d’une PS5. Alors que cela devait être le coup d’envoi d’un week-end de fête, matérialisé par la bêta ouverte du très attendu Monster Hunter Wilds et la diffusion du Super Bowl LIX, les personnes concernées se sont réveillées avec une console incapable de se connecter à internet.

La gestion du compte, le jeu en streaming, le multijoueur, le PlayStation Plus ou encore le PlayStation Store ont été affectés par cette interruption qu’on pensait courte — sans oublier l’impossibilité d’accéder à certains jeux numériques. Et à mesure que les heures défilaient, et en raison de la communication rare de Sony, on a commencé à craindre le pire : et si le PlayStation Network, l’infrastructure réseau, revivait la pire panne de son histoire ? C’était en 2011.

Le PSN était entièrement cassé. // Source : Numerama

En 2001, le PSN était resté inactif pendant plus de 20 jours

Ce week-end, l’interruption aura duré environ 24h, à partir de minuit, dans la nuit de vendredi à samedi. C’est long quand on avait prévu un samedi entier à enchaîner les matchs de EA Sports FC FIFA, à pulvériser la vermine dans Helldivers 2, à tester Monter Hunter Wilds avant son lancement ou encore à multiplier les frags dans Call of Duty: Black Ops 6. Mais c’est relativement court si on se réfère à l’historique du PSN : du 20 avril 2011 au 14 mai 2011, soit pendant 23 jours, la PSP et la PS3 ne pouvaient pas se connecter à internet. Une attente interminable pour les joueuses et les joueurs de l’époque.

Ce n’était pas une simple défaillance technique qui avait plongé le PlayStation Network dans la tourmente, mais bel et bien un piratage de grande envergure. Il avait alors révélé des failles dans la sécurité du réseau, et compromis les informations personnelles de plus de 77 millions de personnes. Sony avait bien évidemment dû présenter ses excuses, en recommandant aux utilisatrices et utilisateurs de prendre leurs précautions, tandis que des actions en justice avaient été lancées pour contester le manque de sécurité.

La courbe des pannes du PSN sur DownDetector. // Source : Capture Numerama

Cette panne historique du PSN a eu des répercussions majeures sur Sony, contraint de mobiliser des ressources colossales pour mettre à niveau ses infrastructures en matière de cybersécurité. Selon la page Wikipédia dédiée à cet événement sans précédent (oui, il y a une page Wikipédia), elle aurait coûté un peu plus de 171 millions de dollars à la multinationale. Une grande compensation avait par exemple été proposée aux personnes touchées, avec un mois de PlayStation Plus offert et des jeux gratuits.

Le PSN a-t-il subi un nouveau hack, moins grave, ce week-end ? C’est difficile à dire sans confirmation de la part de Sony. On peut en tout cas écarter la thèse de la maintenance, qui aurait été annoncée et n’aurait vraisemblablement pas duré aussi longtemps. Une autre piste serait un afflux massif qui aurait mis à mal les serveurs. En attendant d’éventuelles clarifications de la part de Sony, on vous encourage quand même à prendre des précautions vis-à-vis de la protection de votre compte (en activant la double authentification par exemple).

