Après les services de streaming musical, c’est au tour de PlayStation de proposer votre rétrospective de l’année 2024. L’occasion de voir si vous avez trop joué à la PS5 (ou non). Ou pas…

Le mois de décembre rime avec les rétrospectives des services et produits qu’on a utilisés tout au long de l’année écoulée. Ces derniers jours, on a pu découvrir combien de trains on a pris ou encore le nombre de minutes qu’on a passées sur son service de streaming musical préféré (Apple Music, Spotify, ou Deezer).

C’est maintenant au tour de PlayStation de s’inviter dans la danse, avec ce que Sony appelle le Wrap-Up, disponible depuis le 10 décembre, comme on peut le voir sur le PlayStation Blog (vous avez peut-être reçu un mail pour vous prévenir). Sauf que cette initiative est actuellement touchée par un bug qui empêche certains fans d’accéder à son bilan. C’est mon cas, ainsi que celui d’un collègue.

PS5 Pro et PS5 Slim // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Le fail de PlayStation pour la rétrospective 2024 des joueuses et des joueurs

Il suffit normalement de cliquer sur ce lien et de s’identifier pour afficher ses statistiques personnalisées. Mais la page web montre un message « À bientôt », comme si on avait déjà consulté sa rétrospective. On a essayé sur trois navigateurs différents (Google Chrome, Safari, Firefox), deux appareils (iMac, iPhone), en s’identifiant avant ou après et même en passant par le PlayStation Blog américain. Chaque tentative s’est soldée par le même message d’erreur.

Sur le compte X (ex-Twitter) de PlayStation, divers témoignages corroborent l’existence d’un bug qui empêche de voir sa rétrospective — y compris en dehors de la France. « J’aimerais beaucoup la voir… si seulement ça marchait… », indique par exemple EckoTheFox, avec une capture d’écran affichant un message différent (« Uh, oh… On dirait que quelque chose s’est mal passée »). Il n’est pas le seul à rencontrer ce souci, même si certains chanceux sont parvenus à obtenir gain de cause. « J’ai finalement réussi à le faire marcher pour moi », explique ainsi Chace Berry. Dans tous les cas, la firme nippone va devoir se pencher sur le sujet pour éviter de gâcher la fête.

Le fail de Sony // Source : Capture d’écran

Ce bug fâcheux est d’autant plus triste que PlayStation célèbre cette année ses 30 ans d’existence, un anniversaire loin d’être 100 % réussi. Le Wrap-Up de 2024 a d’ailleurs prévu quelques spécificités pour l’occasion, notamment au niveau de l’habillage — « Il affiche une esthétique et des graphismes PlayStation rétros qui vous rappelleront 30 ans d’histoire de PlayStation ». Au rang des vraies nouveautés, il est censé montrer des statistiques historiques personnalisées, en plus des données habituelles (heures jouées, nombre de jeux lancés, trophées débloqués…).

Sinon, celui de Xbox est disponible et parfaitement fonctionnel.

