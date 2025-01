Lecture Zen Résumer l'article

À partir de janvier 2026, l’abonnement PlayStation Plus n’inclura quasiment plus de jeux PS4 chaque mois. Sony veut se concentrer sur la PlayStation 5, qui se rapproche progressivement de son pic de ventes.

L’abonnement PlayStation Plus, qui coûte entre 71,99 et 151,99 € euros par an, offre de nombreux avantages aux joueurs PS4 et PS5. En plus de la possibilité de jouer en ligne (l’abonnement est obligatoire pour la plupart des jeux), il intègre depuis sa création des jeux offerts chaque mois, que l’on peut ajouter à son compte et lancer tant que l’on possède l’abonnement (en janvier 2025, il y a Suicide Squad: Kill the Justice League par exemple). Sony a ajouté en 2022 un système de catalogue de jeux comparable au Xbox Game Pass, mais il n’est inclus que dans les formules les plus chères. Les jeux mensuels, eux, sont pour tout le monde.

Dans son annonce des jeux de février publiée le 29 janvier 2025, Sony fait une annonce logique, mais décevante pour les joueurs PS4 : en 2026, il cessera d’offrir systématiquement de nouveaux jeux PlayStation 4, pour se concentrer sur les titres PlayStation 5.

La PS5 à l’honneur : c’est logique

« Étant donné qu’un grand nombre de nos joueurs jouent actuellement sur PS5 […], PlayStation Plus évolue également et se concentrera sur l’offre de titres PS5 dans le cadre de l’avantage Jeux et catalogues de jeux mensuels à partir de janvier 2026. Avec le passage à la PS5, les jeux PS4 ne seront plus un avantage clé et ne seront proposés qu’occasionnellement », indique l’entreprise à la fin de son article. Le système actuel, qui offre systématiquement un jeu PS5 et un jeu PS4, n’a plus que 11 mois devant lui.

Tous les mois, Sony s’assure d’offrir un titre exclusif PS5 et deux titres compatibles avec les deux plateformes. En janvier 2026, il n’aura plus l’obligation de le faire. // Source : Sony

Avec cette annonce, Sony prépare progressivement la mort de la PlayStation 4 qui, ces derniers mois, a vu son nombre de nouveaux jeux fortement se réduire. Il est logique que la PS5, une console sortie fin 2020, devienne la norme. Sony entre dans la seconde partie de vie de la console et doit convaincre les derniers joueurs de PS4 de passer à la nouvelle génération. L’arrivée de gros titres comme GTA VI pourrait être la pièce maîtresse, en plus du retrait des avantages PS4.

Du nouveau pour les jeux PlayStation sur PC

Autre changement : Sony a décidé d’écouter les joueurs PC, mécontents d’être contraints de se connecter à un compte PSN pour jouer à des titres comme Spider-Man 2. Le Japonais lève cette obligation pour Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered, God of War Ragnarök et Horizon Zero Dawn Remastered. Acheter un jeu suffira pour le lancer.

