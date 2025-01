Lecture Zen Résumer l'article

En octobre dernier, le site pirate d’animes HiAnime aurait enregistré 364 millions de visites, soit plus que Disney+ aux États-Unis. Ce qui montre une recrudescence du piratage à l’heure ou les plateformes deviennent de moins en moins intéressantes.

Même avec Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore AppleTV+, les internautes du monde entier continuent de pirater films et séries. C’est particulièrement vrai pour les animes, malgré l’existence d’Anime Digital Network ou Crunchyroll. Le site pirate d’animes le plus connu enregistre plus de visites que Disney+ aux États-Unis.

Les sites pirates concurrencent les services de SVoD

C’est le site spécialisé TorrentFreak qui a remarqué les données de trafic du site HiAnime.to. En octobre 2024, il aurait cumulé près de 364 millions de visites. Ce qui fait qu’aux États-Unis, il est devant Disney+ en matière de streaming. TorrentFreak émet d’ailleurs l’hypothèse qu’à l’international aussi, HiAnime est devant Disney+.

La page d’accueil du site HiAnime // Source : Numerama

La comparaison avec Disney+ a ses limites : ce dernier n’est pas connu pour regorger d’animés. La plateforme de référence (légale), c’est Crunchyroll : HiAnime a trois fois plus de trafic que lui. Autre limite : les données comprennent uniquement les sites web et ne prennent pas en compte les audiences réalisées par les applications de streaming.

Les sites de streaming pirates, une Hydre

À chaque coup de pression des ayants-droit (réunis sous la coalition ACE), certains sites ferment. Cela a été le cas pour 9anime (aussi appelé Aniwave). Même chose pour Zoro.to : à l’été 2023, face à la pression de l’ACE, le propriétaire a confié ses noms de domaine à la coalition. Peu de temps après, Aniwave comme Zoro.to sont réapparus sous le nom HiAnime. Du fait de ces fermetures, ces sites se sont réunis en un seul, devenant encore plus gros.

En quelques clics, on peut regarder n’importe quel anime gratuitement

La popularité du site tient au bouche-à-oreille : 76% des utilisateurs se connectent directement sur le site. Un site qui se partage surtout sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube : 80% du trafic issu des réseaux sociaux le serait depuis YouTube. Ainsi, HiAnime représente un manque à gagner indéniable pour les producteurs d’animes et les plateformes qui les diffusent. Les sites pirates sont tels une Hydre de Lerne : en fermer un en rouvrira deux. Ou désormais, en fermer deux en ouvrira un encore plus gros.

