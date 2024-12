Lecture Zen Résumer l'article

Canal+ pourrait avoir très bientôt un nouveau challenger dans la chronologie des médias : Disney+. La maison mère apparaît décidée à investir beaucoup plus dans le cinéma français, en échange d’une meilleure place pour diffuser des films en streaming.

C’est une guerre souterraine qui se profile à l’horizon : autrefois partenaires, Canal+ et Disney pourraient devenir des adversaires frontaux en France. La raison ? Le géant américain du divertissement apparaît déterminé à prendre un rôle plus important dans le financement du cinéma hexagonal, et ainsi devenir un rival plus direct de la chaîne cryptée dans ce créneau.

C’est Le Film Français qui rapporte cette information dans son édition du 6 décembre 2024. On y apprend que des discussions sont en cours avec le milieu du cinéma, avec entre autres la perspective d’avoir une meilleure place dans la chronologie des médias pour Disney+. Pour l’obtenir, Disney s’engagerait à augmenter sa contribution à la création du 7e art.

Disney+, bientôt aligné sur MyCanal ? / Numerama

Actuellement, la version 2024 de la chronologie des médias place Disney+ sur une fenêtre assez tardive. Après la sortie d’un film au cinéma, le service de streaming américain doit patienter 17 mois avant de pouvoir le proposer en diffusion sur sa plateforme. À l’échelle du net, c’est long, même si D+ est mieux loti qu’avant (36 mois).

De son côté, Canal+ est sur un créneau beaucoup plus court — 6 mois — en raison du soutien historique et conséquent que la chaîne cryptée apporte au cinéma français. Une particularité qui est l’une des raisons du succès de la 4e chaîne, avec le sport (c’est toutefois un peu moins vrai aujourd’hui, en tout cas pour ce qui est du football).

Les films sur Disney+ dès 9, voire 6 mois après la sortie en salles ?

Pour que Disney+ raccourcisse significativement son délai d’attente, et pour se positionner, par exemple, sur une fenêtre à 9 mois (une option qui est discutée), voire six mois, l’investissement annuel pourrait être multiplié par plus de quatre. On parle d’une enveloppe qui passerait de 13 à 55 millions d’euros.

Cela reste loin de Canal+, qui finance le cinéma à hauteur de 200 millions d’euros par an, mais cela transforme Disney+ en interlocuteur beaucoup plus important. Surtout, cela rend le cinéma français moins dépendant de Canal+ et, pour le public, cela ouvre la voie à une arrivée plus rapide des films récents sur Disney+.

Peut-être était-ce la réaction chez Canal en lisant la presse sur les projets de Disney. // Source : Pixar

Pour Disney, un meilleur positionnement sur la chronologie des médias est un argument de plus à brandir auprès des internautes, en rendant Disney+ plus séduisant. Cela pourrait même devenir une alternative crédible à MyCanal pour accéder aux films récents. Derrière ces réflexions, il y a l’enjeu des abonnés à garder et à aller chercher.

Il y a en tout cas une fenêtre d’opportunité pour Disney. L’actuelle version de la chronologie des médias est entrée en vigueur le 10 février 2022 pour une durée de trois ans. Une nouvelle mouture de ce mécanisme doit être prise en février 2025. Les lignes vont donc bouger dans les mois à venir, comme les rapports de force.

