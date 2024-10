Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau film Star Trek s’appelle Section 31. C’est la célèbre actrice Michelle Yeoh qui en sera l’héroïne (ou l’anti-héroïne ?).

Ces derniers temps, la saga Star Trek s’est surtout étendue au fil de nouvelles séries TV. La prochaine sortie sera un film qui, étrangement, sera diffusé en streaming et non pas en salles, Il sera dédié à un personnage revenant de la franchise, et porté par une grande actrice.

Star Trek : Section 31, c’est avec Michelle Yeoh

Le film Star Trek : Section 31 mettra en scène Philippa Georgiou, développée initialement dans Star Trek Discovery dans le rôle de l’impératrice venue de l’univers miroir. Impitoyable et machiavélique, elle était très différente que la version du Prime Universe, qui était une mentor de Michael Burnham. Mais peu à peu, elle avait tout de même noué un lien avec Michael. Elle n’était plus apparue depuis la saison 3, où l’on apprenait qu’elle avait rejoint la mystérieuse Section 31.

Quand sort le film Star Trek : Section 31 ?

Cet automne, on a appris la date de sortie de Section 31 : le 24 janvier 2025 (à l’international).

Où voir Section 31 ?

Contrairement à Discovery qui était sur Netflix ou Picard sur Prime Video, ce film Star Trek sera sur la même maison que Strange News World. En effet, vous pourrez voir Section 31 sur Paramount+ (disponible avec tous les abonnements Canal+).

La bande-annonce

La première bande-annonce de Star Trek : Section 31 sert surtout de teaser. Il y a été posté en août 2024 :

Bien que l’un des personnages de l’« équipe » de Philippa Georgiou semble être un borg dans le trailer, l’acteur a renié cette théorie des fans. En revanche, il y aura bien un chameloid, capable de changer de forme. Et une version jeune de Rachel Garrett (The Next Generation) est aussi confirmée, on peut la voir dans les premières images.

C’est quoi la Section 31 au cœur du film ?

La Section 31 est, par définition, une entité fantôme au sein de Starfleet, une sorte de services secrets. On sait toutefois que son rôle est de protéger la fédération de l’intérieur (ce n’est donc pas une organisation clandestine non plus). D’ailleurs, ce n’est pas Discovery qui a inventé cette section, le premier « agent » de la division est apparu dans Deep Space Nine.

Il semble donc que Star Trek : Section 31 adopte en grande partie les codes d’un film d’espionnage, mais dans l’espace. Le long-métrage sera aussi et surtout une façon d’approfondir de personnage interprétée par Michelle Yeoh, qui devra « affronter les péchés de son passé ».

D’ailleurs, on sait que l’actrice Miku Martineau interprètera une version plus jeune (une vingtaine d’années) de Philippa Georgiou ; il y aura donc forcément des flashbacks au cœur du récit.

L’affiche

C’est par une affiche officielle que Paramount+ et la franchise Star Trek ont révélé la date de sortie du film :

Section 31, prochain film Star Trek // Source : Paramount+

