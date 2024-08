Lecture Zen Résumer l'article

Le prochain film de la franchise de James Cameron vient de dévoiler son titre lors de la convention D23 de Disney. Ce sera Avatar 3: Fire and Ash (ou Feu et Cendres en VF). Mais pourquoi ce choix ?

La convention mondiale de Disney, la D23, est toujours un événement. La firme américaine en profite généralement pour faire une pluie d’annonces concernant ses productions à venir, entre Marvel, Star Wars et Pixar. L’édition 2024, qui s’est tenue du 9 au 11 août, n’a pas échappé à la règle. Disney en a profité pour dévoiler le nom du prochain film Avatar: Fire and Ash (ou Feu et Cendres en VF). Mais que signifie ce titre ?

Just announced at #D23, our title for the next Avatar film:



Just announced at #D23, our title for the next Avatar film:

Avatar: Fire and Ash. Get ready to journey back to Pandora, in theaters December 19, 2025. pic.twitter.com/gZkCCsTl9x — Avatar (@officialavatar) August 10, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Que signifie Fire and Ash ?

Des versions enflammées des Na’vi : voilà ce que nous proposera Avatar 3. Après La Voie de l’Eau dans le 2, qui nous permettait de rencontrer des peuples aquatiques, ce prochain volet explorera donc un nouvel élément de la nature, avec d’autres tribus mises en avant. Il n’y a rien d’étonnant à cela : la saga en elle-même est une ode à l’écologie et à la protection de la planète.

Le titre Fire and Ash représente les peuples du feu, qui évolueront dans des régions plus volcaniques, et qui seront beaucoup moins bienveillants que les tribus des précédents volets. Ils seront ainsi les méchants de ce troisième opus, permettant de montrer une nouvelle facette des Na’vi, généralement représentés comme les gentils face à la nocivité des humains. Ce peuple des cendres sera dirigé par Varang, interprétée par Oona Chaplin (Game of Thrones).

Here's your first look at concept art from Avatar 3 – aka Avatar: Fire And Ash – unveiled at #D23Expo by James Cameron. pic.twitter.com/JE8vzb6meB — Empire Magazine (@empiremagazine) August 10, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dans une interview donnée à Fandango, le réalisateur James Cameron explique que pour lui, le « feu peut représenter la haine, la violence, le trauma, la possibilité d’utiliser le pouvoir à des fins néfastes. Les cendres, elles, représentent les conséquences de toute cette énergie, à savoir la douleur, et devoir vivre avec ce que vous avez fait par le passé. »

Michelle Yeoh et David Thewlis rejoignent Pandora

Avatar 3 sera situé dans plusieurs régions de Pandora, aux multiples visages : des terres volcaniques donc, mais aussi des territoires plus désertiques. C’est en tout cas ce que nous montrent les premiers concept arts, révélés dès le mois de mars 2023.

FIRST LOOK at the Volcanic Region of the "Ash People" a villainous Na'vi clan from the upcoming Avatar 3, courtesy of The Way of Water Special Features!#Avatar #Avatar3 #AvatarSequels #AvatarAshPeople pic.twitter.com/khtw2YmT5n — Discovering Pandora (@discoverpandor4) March 28, 2023

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour explorer ces nouvelles contrées, le casting original sera évidemment de retour, de Sam Worthington, qui incarne Jake Sully, à Zoe Saldana, qui prête ses traits à Neytiri, en passant par Sigourney Weaver dans le rôle de la jeune Kiri.

Mais deux nouvelles recrues prestigieuses se joindront à l’aventure : Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) sera ainsi la scientifique Karine Mogue, tandis que David Thewlis (Harry Potter) endossera le costume d’un Na’vi nommé Peylak.

Pour découvrir ce casting royal sur grand écran, il faudra attendre le mercredi 17 décembre 2025, date de sortie d’Avatar 3: Fire and Ash. À noter qu’Avatar 4 et 5 sortiront respectivement en 2029 et 2031, après plusieurs reports de date.

