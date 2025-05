Lecture Zen Résumer l'article

La production a révélé un petit secret de tournage concernant la saison 2 d’Andor, qui concerne La Menace fantôme, film Star Wars sorti il y a un quart de siècle. Un secret qui concerne aussi bien un lieu qu’une scène.

La saison 2 d’Andor est maintenant entièrement disponible en streaming sur Disney+. Les trois derniers épisodes sont sortis ce 14 mai 2025 sur la plateforme américaine et, comme on le disait dans notre critique de la série, le final est grandiose. Les retours du public qui affluent depuis quelques heures sont dithyrambiques.

Trois épisodes qui sont aussi l’occasion pour Lucasfilm de révéler quelques secrets de tournage, dont l’un d’entre eux est lié à La Menace fantôme, le tout premier film de la prélogie Star Wars, dont la sortie au cinéma remonte à bientôt vingt-six ans. Plus particulièrement, ce secret est lié à l’épisode 10 d’Andor, intitulé Pitié, arrêtez, pitié…

La suite de l’article contient des spoilers sur l’épisode 10 d’Andor.

Le message est passé.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Luthen Rael et Kleya sont sur Naboo

C’est un moment fort de l’épisode : pour éviter que ses secrets ne tombent entre les mains de l’Empire galactique, Luthen Rael (Stellan Skarsgård) a tenté de mettre fin à ses jours. Hélas, le coup qu’il s’est porté n’a pas été fatal : il est entre la vie et la mort et, bien sûr, les impériaux s’efforcent de le sauver pour ensuite le torturer et tout savoir de l’Alliance rebelle.

La situation est donc gravissime et Kleya (Elizabeth Dulau), son assistante, décide de lancer une mission commando, en solo, au sein de l’hôpital où son patron a été emmené. Non pas pour le tirer de là (sans doute est-il intransportable ou impossible à exfiltrer), mais pour le tuer. Une décision terrible pour elle, mais qu’elle ne peut esquiver au regard des enjeux considérables.

Pour aller plus loin Andor révèle enfin l’origin story d’une réplique culte de Star Wars

Le flash-back. // Source : Lucasfilm

C’est à ce moment-là que des souvenirs de sa jeunesse avec lui remontent à la surface. En particulier, elle repense à ce moment où elle et lui sont attablés près d’une étendue d’eau — sans doute est-ce un restaurant ou un café. Au loin, un pont traverse le lac et des bâtiments parsèment l’arrière-plan. Indéniablement, un lieu chic et agréable.

Jamais le lieu n’est clairement désigné. On distingue des soldats impériaux qui semblent encadrer un convoi franchissant le pont. Luthen et Kleya l’ont remarqué et, au fil de la discussion, Luthen finit par déclencher à distance des explosions qui détruisent des véhicules. Des victimes, sans doute. Et tout se passe sur… Naboo, la planète de Padmé Amidala.

Une scène coupée avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi

Sans doute l’aviez-vous deviné en reconnaissant l’architecture raffinée des lieux, ces toits légèrement bombés et d’un bleu turquoise, ces décorations florales ou encore ces flancs de montagne boisés : la scène se déroule bien sur le monde qui a vu naître et grandir la sénatrice de Naboo, qui deviendra plus tard l’épouse d’Anakin Skywalker.

Or, cette scène de Luthen Rael et Kleya a été tournée au château d’Hever, en Angleterre (les colonnades en arrière-plan concordent)… un lieu qui a déjà servi à George Lucas en 1997 pour filmer une autre scène pour La Menace fantôme, mais qui n’a finalement pas été gardée dans le montage final. Lieu que le cinéaste associait déjà à Naboo.

Naboo dans La menace fantôme. // Source : Lucasfilm

À l’époque, George Lucas imaginait une séquence impliquant Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) et Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), avec leur nouveau compagnon gungan Jar Jar Binks (Ahmed Best), entrer dans l’enceinte du palais royal de Theed — lieu de résidence de Padmé (Natalie Portman)– avoir une péripétie impliquant une cascade d’eau.

Finalement, un quart de siècle plus tard, la production d’Andor a pu d’une certaine façon re-solliciter les décors du château d’Hever, situé dans le comté du Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, à travers ce flash-back sur Naboo… et ainsi les immortaliser dans Star Wars. Quant au reste du décor, incluant les étendues d’eau, c’est un autre stratagème qui a été utilisé.

ILM, l’entreprise de Lucasfilm spécialisée dans les effets spéciaux, a utilisé d’anciennes prises de vue du lac de Côme, en Italie, capturées à l’occasion du tournage de L’Attaque des clones, le deuxième film de la prélogie, en août 2001. Un paysage idyllique, qui a servi d’écrin lors du rapprochement entre Anakin et Padmé, et recyclé pour une scène bien plus explosive.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !