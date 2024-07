Lecture Zen Résumer l'article

Ces k-dramas disponibles en streaming sur Netflix sont parfaits pour l’été, entre de petites villes côtières, des récits de guérison et de douces romcoms.

Nos k-dramas adorés sont là aussi pour accompagner nos besoins : envie de magie à l’automne, d’histoires d’amour au printemps, par exemple. Et l’été alors ? Quels dramas coréens regarder sur Netflix pour se plonger dans une ambiance estivale ? On a ce qu’il vous faut.

Summer Strike

Attention, coup de cœur. Summer Strike est un « healing drama ». Et il commence avec l’histoire de Yeo-reum (« été » en coréen, pour l’anecdote) qui n’en peut plus de son job, au sein d’une maison d’édition au cœur de Séoul, où elle est exploitée. Le jour où elle perd sa mère, peu après que son petit ami l’a quittée, elle a un déclic et ne se présente pas au travail. Puis, peu après, elle fait son sac. Son voyage la mène jusqu’à une petite ville côtière.

Là, elle décide de faire « grève de la vie », de ses propres mots, et de vivre un été hors du temps, qu’elle espère serein. Elle fait la rencontre d’un garçon tout aussi introverti et doux qu’elle — de quoi fondre littéralement à chaque instant. Cela étant, tout ne va pas exactement se passer comme prévu (une intrigue policière est au programme). Un k-drama d’une belle douceur, véritable ode à la tendresse, servie par des tableaux esthétiques superbes. Avec une fin parfaite, allez-y les yeux fermés.

Twenty Five Twenty One

Attention, deuxième coup de cœur (il n’y en a jamais trop). Le pur sentiment nostalgique qui se dégage de Twenty Five Twenty One a un charme si envoutant qu’il opère dès les premières minutes. Hui-do est escrimeuse, mais son club est contraint de fermer — la faute à la crise financière coréenne des années 90. Elle fait alors tout pour rejoindre le club où est présente Yurim, médaillée d’or d’escrime. Au passage, elle rencontre aussi Ijin, dont la famille a tout perdu.

Un drama se situant dans les années 1990, sur les rêves de jeunesse, les amitiés, les amours. C’est terriblement attendrissant — en plus d’une esthétique « 90’s » très réussie. Les matchs sportifs livrent, quant à eux, leur petite dose de suspense.

Our Beloved Summer

Rencontrés lors du tournage d’un documentaire au lycée, Choi Wung et Guk Yeon Su ont eu une relation amoureuse passionnée. Cinq ans après la fin de cette idylle, et alors qu’ils ne se supportent plus, ils se retrouvent forcés de travailler ensemble ; le premier est artiste, la seconde est cheffe marketing. Vont-ils réussir à surmonter les reproches et non-dits ? D’autant que leur ami commun, Ji Wung, veut tourner un nouveau docu sur ce qu’ils sont devenus depuis celui réalisé au lycée…

Our Beloved Summer est un drama romantique, agréable, estival, avec cette problématique : comment « soigner » ce qu’il y a de toxique dans une relation, pour recommencer… en mieux ?

Hometown Cha Cha Cha

Hometown Cha Cha Cha n’est plus à présenter chez les fans de k-drama, mais peut-être êtes-vous tout de même passé à côté. Tout se passe dans un petit village de bord de mer, Gongjin. Une jeune dentiste part y installer son cabinet, mais elle y fait aussi la rencontre d’un drôle de garçon, qui passe son temps à venir en aide aux gens du village.

Ce drama est une romcom feel good, où l’humour et l’optimisme sont au rendez-vous, non sans instants plus touchants. La caméra vous offrira aussi de beaux panoramas de la côte. Il y a un petit côté Virgin River, à la façon coréenne bien entendu.

