La partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai redouble de combats de haute volée, au sein du Sekei Taikai. Au casting, pour interpréter les rivaux du Miyagi-do et de Cobra Kai, on trouve Rayna Vallandingham ou encore Lewis Tan… des actrices et acteurs qui n’ont pas eu besoin de doublures.

La partie 2 de Cobra Kai introduit de nouveaux dojos, comme les redoutables Iron Dragons. Pour la première fois, Miyagi-do et Cobra Kai ne sont pas les seules équipes à s’affronter, et d’autres combattantes et combattants leur donnent du fil à retordre. Et ces nouvelles têtes au casting sont des figures des arts martiaux, qui font elles-mêmes leurs cascades dans la série.

Zara Malik (Rayna Vallandingham)

Rares sont celles et ceux qui peuvent battre Tory. Pourtant, dès leur premier affrontement, Zara met Tory au sol sans même se fatiguer. C’est dès ce moment que l’on a su que les Iron Dragons seraient dangereux.

Mais il faut dire que Rayna Vallandingham, l’actrice derrière Zara, est tout aussi badass que son personnage. Suivie par des millions d’internautes, elle est ceinture noire — troisième DAN — de taekwondo à seulement 21 ans. Elle a aussi gagné 13 championnats… sachant qu’à 8 ans, elle en avait déjà gagné 4. En définitive, on a du mal à voir la différence entre Zara et Rayna, au-delà de la personnalité du personnage.

…gloups // Source : Netflix

Senseï Wolf (Lewis Tan)

Le senseï Wolf est interprété par Lewis Tan et ce n’est clairement pas la première fois que vous le voyez se battre sur vos écrans. L’acteur est un habitué du genre, puisqu’il est aussi un cascadeur formé aux arts martiaux. Pas besoin de doublure pour ses cascades, qu’il réalise lui-même à l’aide de ses connaissances en jujitsu, boxe muay-thaï, kung fu et en katana. Ainsi, on l’a vu dans Wu Assassins, mais aussi dans la série young adult Shadow & Bone. Au cinéma, il apparaît dans la saga Mortal Kombat.

Très actif sur X, l’acteur a précisé que la partie 2 « n’était qu’un échauffement » pour son personnage, pourtant déjà très imposant.

Senseï Wolf est joué par Lewis Tan dans Cobra Kai. // Source : Netflix

Kwon (Brandon H. Lee)

L’aventure Cobra Kai a très mal fini pour Kwon, mais le personnage n’en était pas moins redoutable. Et si les combats vous impressionnaient, ce n’était pas pour rien : Brandon H. Lee est un pratiquant assidu de taekwondo, discipline à laquelle il a dédié sa chaîne YouTube ou encore des reels, à travers des sketchs et démonstrations. On peut d’ailleurs le voir s’entraîner aux côtés de Rayna Vallandingham dans un reel récent, dans les coulisses de Cobra Kai, et aucun des deux n’a besoin de doublure…

Maria Alvarez (Jewelianna Ramos-Ortiz) et Diego Aguilar (Justin Ortiz)

Elle appartient au dojo Furia de Pantera et elle a fait sensation dans la saison 6, sans compter que Maria Alvarez est aussi passée au rang de love interest temporaire pour Demetri. L’actrice Jewelianna Ramos-Ortiz est une championne d’arts martiaux, et une cascadeuse de premier plan à Hollywood, y compris au cinéma. Par exemple, elle était la doubleuse cascades de Jenna Ortega dans Beetlejuice Beetlejuice ; elle performait aussi dans Black Panther: Wakanda Forever ou encore Blue Beetle. Elle a aussi participé au motion capture du jeu Mortal Kombat 1 (2023).

Son mari n’est autre que Justin Ortiz, qui interprète Diego Aguilar dans la saison 6 de Cobra Kai, au sein du même dojo. Il est un champion d’arts martiaux lui aussi. Un couple que personne ne souhaite donc énerver.

Et le casting principal de Cobra Kai ?

Du côté des actrices et acteurs principaux, beaucoup pratiquent des arts martiaux à un niveau loisir ou compétitif. William Zabka (Johnny) a une ceinture verte de karaté. Thomas Ian Griffith (Terry Silver) a un très haut niveau de kenpō (dont est dérivé le karaté) et de taekwondo. Jacob Bertrand (Eli) a été ceinture violette de karaté (équivalent symbolique d’une ceinture bleue 2e kyu). Tanner Buchannan réalise aussi une grande part de ses combats lui-même, il a pratiqué le taekwondo durant l’adolescence et a quelques mois de muay thaï à son actif. Le reste du casting pratique le karaté surtout en guise d’entraînement pour l’univers de Cobra Kai, mais moins à titre plus personnel. Ce qui leur confère tout de même un bon niveau de karaté, puisqu’ils ne font pas souvent appel à des doublures.

