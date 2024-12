Lecture Zen Résumer l'article

Voici une sélection de séries coréennes qui ont marqué l’année 2024, entre des histoires d’amour, des vengeances, de la politique, de l’action.

De k-dramas remplis d’amour à des k-dramas au suspense haletant, d’autres remplis d’action, l’année 2024 nous aura encore remplis d’émotions fortes du côté des productions coréennes. Voici un large guide de séries marquantes nous venant de Corée — de quoi faire bons choix de rattrapage durant les fêtes ou en 2025.

Doctor Slump (Aux grands maux…)

Aux grands maux… (ou Doctor Slump) réussit un double pari : être une comédie romantique terriblement drôle et attachante, tout en livrant un récit pleinement dédié à la santé mentale. Ha-neul et (Park Shin-hye) et Jeong-woo (Park Hyung-sik) ont été à l’école ensemble, et, à l’époque, ils étaient rivaux. Puis, ils sont devenus médecins.

Aujourd’hui, Ha-neul souffre d’un traumatisme vécu au travail : elle a besoin d’une pause. Quant à Jeong-woo, il va vivre un drame qui va bousculer sa carrière pleine de succès. C’est à ce moment de leur vie qu’ils vont se retrouver. Un excellent drama du début à la fin, dont on ne voulait pas perdre une miette — et l’on oubliera pas cet épisode 2 qui nous a fait rire et pleurer en une seule et même scène.

Nombre d’épisodes : 16

16 Service de streaming : Netflix

Netflix Si vous aimez : les comédies romantiques, les dramas médicaux, pleurer et rire, personnages trentenaires, ennemies to lovers, les réalisations aux petits oignons, les scènes sur les toits

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pyramid Game

Pyramid Game se situe dans la même catégorie que The Glory. Résultat, c’est « la » série de l’année sur le harcèlement scolaire. Ce drama se situe dans un lycée pour filles où une classe a inventé un système pervers : le jeu de la pyramide. Chaque mois, les élèves votent. Plus on a de vote, plus on est au sommet de la pyramide, selon un classement de A à D. Si vous n’avez aucun vote, vous êtes un F, et alors, vous êtes la souffre-douleur désignée, tout est permis — insultes, humiliations, violences.

La nouvelle venue, Su-ji (Bona), va décider de lutter contre ce système. Ce qui donne lieu à un drama social aussi brutal que puissant. Du début à la fin, Pyramid Game ne cesse de nous prendre de court et nous captive, tout en livrant un propos allégorique bouleversant sur le harcèlement scolaire. On n’oubliera pas cette héroïne.

Nombre d’épisodes : 10

10 Service de streaming : Paramount+ / Canal+

Paramount+ / Canal+ Si vous aimez : les dramas sombres et puissants, le contexte « high school », les revenge dramas, la lutte contre le harcèlement scolaire

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quand le téléphone sonne (When The Phone Rings)

Quand le téléphone sonne est la belle surprise de fin d’année, tant par son succès soudain que sa qualité. Il s’agit du mariage arrangé entre Baek Sa-Eon, le porte-parole du président de la Corée du Sud, et Hong Hee-joo, une jeune femme muette, interprète en langues des signes. Leur relation est froide, tendue, jusqu’au jour où Hee-joo est enlevée par un ravisseur aux motivations étranges.

Si la relation entre les deux personnages est glaciale au début du drama, elle évolue peu à peu en se constellant de sentiments plus tendres. Le rythme est tout aussi soutenu par un récit policier haletant. Quand le téléphonne sonne coche toutes les cases d’un drama très complet et qu’on ne veut pas lâcher.

Nombre d’épisodes : 16

16 Service de streaming : Netflix

Netflix Si vous aimez : les histoires d’amour compliquées qui tournent autour d’un mariage, les thrillers, les contextes politiques, les sentiments

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Queen of Tears (La Reine des larmes)

Queen of Tears (La Reine des larmes) était destiné à être un succès déjà par son casting, adoré des fans de k-dramas : Kim Ji-won (My Liberation Notes, Fight for My Way, Descendants of the Sun…) et Kim Soo-hyun (It’s Okay Not To Be Okay). En Corée, ce drama a surpassé le record d’audience établi autrefois par Crash Landing on You. À l’international, le succès aura été tout aussi énorme

Hong Hae-in est l’héritière d’une grande chaîne de magasins. Baek Hyeon-u était un employé « parmi d’autres ». Ils se sont rencontrés, se sont aimés, puis se sont mariés. Leur différence sociale a fait la Une des médias. Puis le mariage a tourné au vinaigre. Aujourd’hui, plus rien ne va et leurs différences ressortent à chaque instant. Vont-ils pouvoir prendre un nouveau départ ?

Nombre d’épisodes : 16

16 Service de streaming : Netflix

Netflix Si vous aimez : un mariage compliqué, une inversion « lovers to ennemies to lovers », une toile sociale, une bonne réalisation

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Marry My Husband

Kang Ji-won est en phase terminale d’un cancer. Quand elle découvre la liaison entre son mari et sa meilleure amie, ces deux derniers l’assassinent. Mais voilà qu’à sa mort, elle est projetée 10 ans en arrière. Avant d’être malade. Avant la liaison. Avant tous ces dramas.

Elle décide d’organiser sa vengeance, avant même que les événements ne se produisent. Marry My Husband est du « revenge drama » pur jus, adapté du webtoon du même nom. Avec Park Min-young dans le rôle principal, vue dans Healer ou Forecasting Love and Weather.

Nombre d’épisodes : 16

16 Service de streaming : Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Si vous aimez : revenge drama, comédie romantique

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Love Next Door

Un drama avec Jung So-min (Alchemy of Souls, Because this is my first life) ne peut pas passer inaperçu. Et Love Next Door le prouve avec une comédie romantique pétillante entre trentenaires.

Seok-ryu accumulait les réussites jusqu’à un échec professionnel, son premier. Après ce coup de grâce, elle veut un nouveau départ. Pour ce faire, elle retourne en Corée. Lors de ce retour, elle retrouve Seung-hyo, qu’elle a déjà connu durant son enfance, puisqu’il est le fils de la meilleure amie de sa mère. Celui-ci, qui n’avait jamais eu de chance dans la vie, est finalement devenu un architecte reconnu. Des retrouvailles… animées.

Nombre d’épisodes : 16

16 Service de streaming : Netflix

Netflix Si vous aimez : comédie romantique, personnages trentenaires, humour

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Lovely Runner

Lovely Runner était en quelque sorte le drama doux et mignon de l’année. Depuis son accident, Im Sol vit avec un handicap. Un jour, à la radio, elle découvre Ryu Sun-Jae, membre d’un groupe de k-pop dont elle devient ensuite la plus grande fan. Sauf que la vie de Sun-Jae n’a rien d’illyque, en réalité. Quand Sol apprend la mort de Sun-Jae, elle se retrouve téléportée plusieurs années en arrière, au lycée, que Sun-Jae cotoyait aussi. Elle décide alors de se rapprocher le plus possible de lui et, elle l’espère, lui éviter la mort quelques années plus tard.

Nombre d’épisodes : 16

16 Service de streaming : Viki

Viki Si vous aimez : légèreté, humour, voyage dans le temps, scènes de parapluie

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Parasyte : The Grey

Frissons garantis. Car les parasites de Parasyte : The Grey ont besoin d’hôtes humains pour survivre, dès leur arrivée sur Terre. Ils prennent alors possession du corps et de l’esprit de leur victime. Ce processus change la biologie des hôtes : leur tête se transforme en tentacules rapides, puissantes et voraces.

Pour la solitaire Jeong Sun-in, le parasitage ne va pas se dérouler comme prévu. Résultat, elle va devoir cohabiter avec son parasite, lequel a aussi besoin d’elle pour survivre. Comment va-t-elle pouvoir contribuer à éviter cette invasion ? Un drama trépidant, adapté du célèbre manga.

Nombre d’épisodes : 6

6 Service de streaming : Netflix

Netflix Si vous aimez : suspense, épouvante, frissons, invasions alien, courses contre la montre, action

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

A Shop for Killers

Comme une envie de baston et de trash ? A Shop for Killers a scotché ses spectateurs et spectatrices par son absence totale de temps morts.

Jeong Jian est devenue orpheline à l’âge de 7 ans. Elle a alors été recueillie par son oncle. Ce dernier tient un commerce de… tuyaux. Mais quand Ji An est en âge d’entrer à l’université, et que son oncle perd la vie, elle découvre que ce magasin n’était qu’une façade. Livrée à elle-même, et face à une terrible vérité, elle va devoir survivre coûte que coûte.

Nombre d’épisodes : 6

6 Service de streaming : Netflix

Netflix Si vous aimez : action sanglante, héroïne badass

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Knight Flower

Mais qui est donc cette justicière masquée qui n’agit que la nuit ? Nous voilà en pleine période Joseon. En journée, Jo Yeo Hwa est une veuve recluse — car malheureusement, à cette époque, il s’agit d’un statut à part entière, dont elle est quasiment prisonnière. La nuit, elle se pare d’une combinaison et d’un masque pour venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin. En particulier les femmes : dès les premières minutes de l’épisode 1, elle oblige, par exemple, un homme à cesser de battre sa femme et à mieux s’occuper de ses enfants.

Knight Flower est un drama avant-tout divertissant, mais avec une solide assise féministe concernant cette période historique.

Nombre d’épisodes : 12

12 Service de streaming : Netflix

Netflix Si vous aimez : drama historique, action, amour, féminisme

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+