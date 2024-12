Lecture Zen Résumer l'article

Cette année, Doctor Who nous a révélé un nouvel épisode de Noël haut en couleurs, imaginé par Steven Moffat. Le 15ᵉ Docteur, incarné par Ncuti Gatwa (Sex Education) s’allie alors à Nicola Coughlan (Bridgerton) pour affronter Villengard. Une entreprise bien connue des fans, qui auront peut-être reconnu un ennemi de longue date du Docteur.

Doctor Who sait toujours comment faire plaisir à ses fans, et les traditionnels épisodes de Noël en sont la preuve. Dévoilé pile à temps pour le 25 décembre, le cru 2024 met en scène le 15ᵉ Docteur, alors qu’il s’embarque dans une aventure à travers le temps et l’espace, aux côtés d’une nouvelle venue : Joy.

L’occasion pour la série britannique d’accueillir une star de La Chronique des Bridgerton : Nicola Coughlan, que l’on connaît bien pour son interprétation de Penelope, dans la romance historique de Netflix. Ensemble, ils doivent se battre contre un ennemi redoutable : Villengard Corporation. Et si vous êtes un fan attentif de Doctor Who, ce nom vous dit très probablement quelque chose.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur l’épisode spécial Noël de Doctor Who, nommé Joy to the World (ou JOY-eux Noël, en VF).

L’ennemi numéro 1 : le capitalisme

Villengard est en effet l’un des antagonistes les plus anciens du Docteur. Si toutes ses incarnations n’ont pas eu la malchance de lui faire face, ses plans restent une menace pour l’humanité toute entière. Mais que représente-t-il exactement ? Villengard est en réalité le nom d’une planète, bien connue dans l’univers de Doctor Who.

Le problème, c’est que sa surface est remplie d’entreprises capitalistes à l’extrême, vendant des armes à travers l’univers tout entier, à la vitesse de l’éclair. Pour cela, un puissant algorithme a été créé, permettant de décider qui doit mourir, et qui peut vivre.

Nicola Coughlan dans l’épisode Joy to the World de Doctor Who, en décembre 2024. // Source : BBC

Autant dire que Villengard représente donc absolument tout ce que déteste le Docteur : une organisation qui abuse de son pouvoir en fabriquant des machines de guerre, qui le débectent. Malgré tout, il faut noter que des personnages proches du Docteur comme Jack Harkness ou River Song ont obtenu leurs propres armes grâce à Villengard. On pense notamment au fameux Sonic Blaster.

Des armes ou des bananiers ?

La série culte, anticapitaliste par excellence, a donc plusieurs fois évoqué ce méchant ultime, depuis son introduction dans le premier reboot de 2005 par un certain… Steven Moffat, qui a également écrit le fameux épisode de Noël, en 2024. Villengard est ainsi mentionné pour la première fois dans l’épisode 9 de la saison 1, Drôle de Mort (ou The Empty Child en VO), puis dans le suivant, Le Docteur Danse (The Doctor Dances).

L’épisode The Empty Child introduit Villengard // Source : BBC

On y apprend que le Docteur s’est rendu seulement une fois à Villengard, et qu’il a provoqué l’explosion du réacteur principal des entreprises. Cela a engendré leur destruction, avant qu’elles ne soient remplacées par… une plantation de bananiers. Un événement confirmé par les comics Doctor Who.

Le Docteur, incarné cette fois par Peter Capaldi, visite à nouveau rapidement Villengard dans l’épisode de Noël nommé Il était deux fois (Twice Upon a Time). La planète est alors envahie par des Daleks.

Villengard est loin d’être vaincu

Jusqu’ici, le personnage principal de Doctor Who était persuadé d’avoir détruit pour de bon cette entreprise maléfique. Cependant, on la retrouve également dans Boom, l’épisode 3 du nouveau reboot de 2023, aussi écrit par Steven Moffat. L’ambulance y est ainsi un produit créé par Villengard, tout comme la mine sur laquelle le Docteur se trouve.

On y comprenait alors mieux la stratégie de l’entreprise : faire durer les conflits le plus longtemps possible, pour continuer à gagner de l’argent en produisant toujours plus d’armes, grâce à leur précieux algorithme.

Le fameux épisode Boom, qui met à nouveau en scène Villengard // Source : BBC / Disney+

L’épisode JOY-eux Noël confirme ce que certains fans attentifs soupçonnaient donc déjà : Villengard n’a pas été vaincu. Les entreprises ont été reconstruites et poursuivent leurs opérations, dans un autre recoin de la galaxie. Dans cette nouvelle aventure du Docteur, disponible sur Disney+, on découvre ainsi que Villengard a mis au point une dangereuse source d’énergie, liée au Time Hotel.

Alors, cet antagoniste sera-t-il de retour dans la saison 2 de Doctor Who, attendue pour 2025 ? Dans une interview accordée à TV Insider, Steven Moffat a affirmé que ce n’était pas son intention et qu’il aimait simplement faire revenir Villengard pour des épisodes spéciaux, Drôle de Mort étant son tout premier en tant que scénariste et Boom signant son grand retour dans la saga. Mais puisque le showrunner nous a toujours réservé de nombreuses surprises, on s’attend à tout.

