Neil Druckmann a confié dans un documentaire que Naughty Dog avait un concept pour une suite de The Last of Us Part II. Une demi-confirmation qui n’étonnera personne.

Il y a environ un an, Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog, tentait de nous faire croire que The Last of Us Part III n’existerait peut-être pas. Aujourd’hui, le discours a quelque peu changé. Dans le documentaire Grounded II, qui renseigne sur les coulisses du deuxième opus, l’intéressé s’est montré beaucoup plus explicite sur les chances de voir arriver The Last of Us Part III. Et, à demi-mots, il a confirmé que le projet existe au sein du studio.

« Je me suis demandé s’il y avait un autre concept à explorer. Pendant des années, je n’ai rien trouvé. Mais cela vient de changer. Je n’ai pas d’histoire, mais j’ai un concept qui me paraît aussi intéressant que les deux premiers opus. Il est indépendant, mais il y a un lien entre les trois. Donc, il se pourrait qu’il y ait un autre chapitre, oui… », confie Neil Druckmann. Notons que le making-of, publié le 2 février, se termine sur ces propos. Ce n’est pas anodin et on peut y voir une forme de teasing pour The Last of Us Part III.

The Last of Us Part III confirmé, mais il faudra être patient

Neil Druckmann est assez clair sur la motivation de Naughty Dog : l’idée ne sera jamais de faire l’épisode de trop. Si les développeurs veulent passer à autre chose parce qu’ils estiment qu’ils n’ont plus rien à raconter, alors ils le feront. En ce sens, The Last of Us Part II, revigoré sur PlayStation 5, aurait pu être la conclusion. « Si on s’arrêtait là, ce serait une excellente fin. L’histoire est terminée. Et, chez Naughty Dog, rien n’est obligatoire », confie Neil Druckmann.

Il ne dit rien sur le « concept » derrière The Last of Us Part III. Il rappelle simplement que le premier jeu mettait en lumière « l’amour inconditionnel d’un parent pour son enfant », quand le deuxième s’axait sur « la quête de justice à tout prix ». Quelle pourrait bien être la nouvelle idée de Neil Druckmann ? Nul ne saurait le dire. Au regard du torrent de violence que déchaine The Last of Us Part II, on entrevoit un ton possiblement plus calme.

Neil Druckmann évoque The Last of Us Part III // Source : Capture d’écran

Autre point à noter, si The Last of Us Part III n’est pour le moment qu’un concept, cela veut dire qu’on n’est pas près de le voir arriver. Naughty Dog est concentré sur toute autre chose et il faudra plusieurs années avant de voir les premières images (si le projet obtient le feu vert, ce qui semble être une formalité).

