[Deal du jour] Space Marine 2 est le nouvel opus de la série Warhammer 40 000. Ce hack’n’slash à la troisième personne vous propose de massacrer des bestioles en mode solo ou coopération. Le titre profite déjà d’une petite réduction sur PS5.

C’est quoi, cette promotion sur le dernier Warhammer ?

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 est vendu sur le PlayStation Store au prix de 69,99 €. Il est proposé en version physique sur PS5 au prix de 47,99 €. sur Amazon.

Vous pouvez également le trouver chez Leclerc à un prix encore plus avantageux de 46,69 €, à condition de choisir le retrait en magasin, car les frais de livraison risquent d’alourdir la facture.

C’est quoi, ce nouveau jeu dans l’univers Warhammer ?

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est un jeu vidéo hack ‘n’ slash à la troisième personne développé par Saber Interactive et édité par Focus Interactive. Vous incarnez le capitaine Demetrian Titus, membre des Ultramarines, déjà présent dans le premier opus. Vous serez chargé de repousser les Tyranides, une race extraterrestre belliqueuse venue des tréfonds de l’espace. L’univers de Warhammer 40.000 est riche et complexe, mais heureusement, nul besoin de le connaitre sur le bout des doigts pour profiter de ce Space Marine 2.

Le gameplay met en valeur les capacités surpuissantes des Space Marine et de leur armure massive. Comme dans un TPS classique, vous pourrez tirer sur tout ce qui bouge, et foncer dans le tas pour des phases combats rapprochés, armé d’une épée tronçonneuse des plus subtiles. Parades et esquives sont bien sûr de la partie, pour des affrontements certes bourrins, mais bien plus malins que le rythme effréné pourrait laisser penser. En somme, le jeu de Saber Interactive est un défouloir très bien exécuté, au plaisir varié, qui réussit l’exploit d’éviter l’ennui, souvent fréquent dans ce genre de titre.

À ce prix, ce jeu est-il une bonne affaire ?

Si le jeu vous faisait de l’œil, c’est le bon moment pour craquer avec cette petite réduction. En plus du fun procuré, Warhammer 40,000: Space Marine 2 est une jolie claque visuelle, avec une partie graphique solide et une direction artistique intéressante, fidèle à l’univers de la licence Warhammer 40,000. Les décors sont imposants et vertigineux et les effets visuels généreux, avec une propension pour le gore gratuit et l’horreur de la guerre.

Dommage que le la campagne solo ne dure qu’une petite dizaine d’heures. Elle peut heureusement se faire à plusieurs, pour une nouvelle dose d’ultra violence entre amis. Un mode compétitif est aussi présent, avec de nombreux objectifs annexes à la campagne.

