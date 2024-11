Lecture Zen Résumer l'article

En plus de bénéficier d’une animation et d’une écriture exceptionnelles, la série Arcane sur Netflix est également dotée d’un générique devenu culte, qui change à chaque saison. Mais avez-vous vu tous les détails qui y sont dissimulés ?

« Spare the sympathy, everybody wants to be my enemy » : si vous avez vu les deux saisons d’Arcane, vous êtes très probablement tombés sous le charme de son générique soigné, accompagné par la chanson Enemy d’Imagine Dragons. Et le studio français Fortiche, qui a imaginé toute l’animation de la série Netflix, a évidemment caché de nombreux indices à destination des fans attentifs.

Des images bien dissimulées et uniquement visibles si l’on regarde le générique au ralenti. Heureusement, une vidéo publiée le 23 novembre 2023 sur une chaine YouTube baptisée Bella rassemble justement tous ces petits détails. Plus d’une dizaine de clins d’œil sont dissimulés dans le générique de la saison 2 d’Arcane, mais nous en avons sélectionné 8, qui offrent de précieuses informations sur le destin des personnages.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 2 d’Arcane.

Shakespeare et Victor Hugo dans Arcane

Commençons par une analyse absente de la vidéo de Bella, qui compile plutôt les images cachées dans le générique de la saison 2. Ce générique contient de nombreuses références à des classiques littéraires, comme le souligne Gamesradar.

On pense notamment à Caitlyn, qui se tient la tête entre les mains, son ombre lui dessinant une couronne en arrière-plan. Ces quelques secondes font ainsi référence à Macbeth, de Shakespeare. Les positions d’Ambessa et Mel, elles, évoquent une autre œuvre du dramaturge anglais : Jules César.

Source : Capture d’écran Netflix

Viktor, quant à lui, récupère un masque qui semble étrangement familier, puisqu’il ressemble à celui du Fantôme de l’Opéra, un roman de Gaston Leroux, transformé en comédie musicale à succès. Enfin, Jinx agite un drapeau révolutionnaire, à la manière des Misérables.

À noter que toutes ces œuvres sont des tragédies, dans lesquelles le personnage principal décède à la fin. Un point commun qui n’est pas anodin, lorsqu’on sait qu’Ambessa, Viktor ainsi que Jinx trouvent la mort lors de la conclusion d’Arcane, tandis que Caitlyn perd son œil gauche. Quand on vous dit que Fortiche a le sens du détail.

Isha apparaît pour l’épisode 6

Le générique d’Arcane commence par un plan sur Vi et Jinx, dos à dos. Mais selon les épisodes, l’apparence de cette dernière change. Dans l’épisode 6, son visage est ainsi remplacé par celui d’Isha, juste avant qu’elle ne décide de se sacrifier pour arrêter Warwick/Vander. Une mort qui nous déchire le cœur, tout comme celui de Jinx, qui se trouve dans un état de détresse immense, lors de l’épisode 8. L’occasion pour Fortiche de cacher une autre image à son sujet, dans ce chapitre en particulier.

Source : Capture d’écran Netflix

Le pendentif de l’épisode 7

L’épisode 7 de la saison 2 a bouleversé tous les fans d’Arcane, en mettant en scène une relation sentimentale entre Ekko et une version adulte de Powder, dans une réalité alternative. Cet amour naissant culmine lors d’une scène de danse mémorable, sur la chanson Ma meilleure ennemie de Pomme et Stromae.

Un pendentif, qui possède lui-même un sens caché, symbolise alors les liens intenses qu’ils ont noués ensemble. Ce bijou se retrouve évidemment dans le générique, lorsqu’Ekko y apparaît pour la première fois.

Source : Capture d’écran Netflix

Le cœur Hextech de l’épisode 3

Au centre de l’intrigue d’Arcane, se trouve une technologie cruciale : le cœur Hextech, qui possède de puissantes caractéristiques. Dans l’épisode 3 de la saison 2, il embarque ainsi Jayce, Heimerdinger et Ekko dans l’espace et le temps, vers des destinations inconnues.

Dans le générique, le cœur Hextech apparaît sur ce chapitre en particulier, lorsque Jayce est ébloui par une forte lumière. Pour l’épisode 7, qui révèle son voyage à travers l’Hextech, on aperçoit même le personnage qui détient le marteau de Jayce, dans cet univers parallèle qu’il visite malgré lui.

Source : Capture d’écran Netflix

La croix rose sur le visage de Vi pour l’épisode 7

Dans la réalité alternative explorée par Ekko dans l’épisode 7, Powder est une jeune femme complètement différente, qui n’est jamais devenue Jinx. Il faut dire que sa destinée a été chamboulée par un événement traumatique : la disparition de sa sœur, Vi, dans son adolescence. Le V rose habituellement dessiné sur son visage se transforme ainsi en croix, suggérant sa mort dès le générique.

Source : Capture d’écran Netflix

La croix bleue sur Caitlyn pour l’épisode 9

La bataille finale d’Arcane, dans l’épisode 9, nous a offert des combats épiques, mais aussi des destins tragiques. Caitlyn est alors privée de l’usage de son œil gauche, contre toutes attentes. Un avenir suggéré dès le générique de l’épisode 9, qui imprime une croix bleue sur son visage, à cet endroit précis.

Source : Capture d’écran Netflix

Le sacrifice d’Heimerdinger dans l’épisode 7

Le personnage d’Heimerdinger, un scientifique bien connu de l’univers de League of Legends, fait partie des seconds rôles les plus importants d’Arcane. Il connaît malheureusement une fin prématurée lors de l’épisode 7, puisqu’il se sacrifie afin de permettre à Ekko de retourner dans sa propre réalité. Juste après avoir montré son pouvoir, celui de remonter le temps, le générique nous dévoile ainsi un flash, contenant le visage d’Heimerdinger. Non, on ne pleure pas du tout.

Source : Capture d’écran Netflix

Viktor et l’Hextech

Enfin, le générique fait bien évidemment référence à ce cher Viktor, qui connaît une évolution époustouflante tout au long des deux saisons d’Arcane. Une progression démontrée dès le générique : l’épisode 1 le montre ainsi prisonnier de l’Hextech, puisqu’il n’en est libéré que dans l’épisode 2. Le chapitre final, lui, montre un visage plus sombre du personnage, avec ses yeux jaunes perçants, puisqu’il prend une tournure plus ténébreuse au fur et à mesure du récit.

Source : Capture d’écran Netflix

