Nintendo a eu l’idée de faire parler Link dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. La multinationale a préféré abandonner cette idée qui aurait tranché par rapport à l’historique de la saga.

Dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, exclusivité Nintendo Switch parue au mois de septembre, les rôles sont inversés (ou presque). Ce n’est pas Link qui doit sauver le royaume d’Hyrule, mais Zelda en personne. Cette révolution au sein de la saga culte a forcé Nintendo à se poser des questions concernant certains choix à prendre pour rendre l’aventure plus crédible. Ainsi, Link a bien failli parler dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

À l’occasion d’un entretien paru sur Famitsu (via VCG le 12 novembre), le directeur Satoshi Terada et le producteur Eiji Aonuma ont évoqué l’éventualité de voir Link quitter son statut de personnage muet. En effet, l’héritage de la saga The Legend of Zelda est formel : le héros ne prononce jamais aucun mot, contrairement aux personnages qu’il croise. Mais comme l’opus Echoes of Wisdom modifie tout, c’est au tour de Zelda d’être muette (c’est le cas) et, en théorie, Link devrait donc parler.

The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom // Source : Nintendo

Que donnerait un Link bavard dans les jeux Zelda ?

« En réalité, Link devait initialement parler », confie en toute transparence Eiji Aonuma. Satoshi Terada poursuit : « Au tout début, je faisais parler Link un petit peu, mais peu importe ce qu’il disait, cela n’allait pas du tout. » On comprend qu’il y a eu quelques tests peu concluants.

Nintendo s’est effectivement retrouvé face à un mur : comment faire parler un héros qui a passé sa carrière à ne rien dire pour que ce soit naturel aux oreilles des fans ? Les développeurs ne sont pas parvenus à trouver une solution probante. À Eiji Aonuma d’ajouter à ce sujet : « Link ne parlerait jamais comme ça. C’était étrange. Personne ne savait ce que Link pourrait dire — c’est normal, car il n’a jamais parlé auparavant. » Il est vrai que cela aurait été bizarre d’entendre Link prononcer ne serait-ce qu’un seul mot, après plus de 30 ans de carrière à être terré dans le silence.

Nintendo a quand même pensé à expliquer le silence de Link dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom — puisqu’il est censé parler selon les règles de la saga. Ainsi, dans le jeu, on peut trouver des témoignages expliquant que Link fait partie d’un groupe d’enfants auparavant disparus. « Tous ces enfants enlevés par des failles ont perdu quelque chose. Pour Link, ce fut la capacité de parler », peut-on découvrir dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Cet élément narratif très annexe permet de contourner la manière dont Nintendo structure ses aventures, en rendant Link, un personnage devenu secondaire, muet. Malin.

