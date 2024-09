Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft et le studio Massive Entertainment ont dévoilé le calendrier des grosses mises à jour à venir de Star Wars Outlaws. Après un démarrage poussif, l’adaptation de l’univers culte doit raccrocher le bon wagon.

Pour certains, il est une adaptation fidèle et enivrante. À entendre les autres, il n’est qu’un monde ouvert de plus, avec des finitions à revoir et un gameplay bancal. Qu’importe dans quel camp vous vous placez, Star Wars Outlaws a déçu Ubisoft en raison d’un lancement commercial en deçà des espérances et des retombées parfois tièdes du côté de la presse. Les chiffres sont tellement bas que la société française a décidé de repousser Assassin’s Creed Shadows à l’année prochaine, pour peaufiner au mieux son futur blockbuster.

Bien évidemment, les développeurs de Star Wars Outlaws ne vont pas rester les bras croisés et entendent rectifier le tir pour offrir au jeu le gameplay, l’assise technique et le contenu que les fans méritent. « Nos équipes travaillent dur pour répondre à vos retours et proposer du nouveau contenu », a indiqué le studio Massive Entertainment dans un tweet publié le 27 septembre.

Le calendrier des futures grosses mises à jour de Star Wars Outlaws

Massive Entertainment avait déjà déployé une première grosse mise à jour pour modifier les phases d’infiltration, jugées trop pénibles par les premiers acheteurs de Star Wars Outlaws. Mais le chantier est bien plus colossal que prévu, en témoigne le calendrier partagé en toute transparence.

Voici les dates à retenir pour Star Wars Outlaws :

3 octobre : mise à jour numéro 2, avec focalisation sur la correction de bugs et diverses améliorations ;

24 octobre : mise à jour numéro 3, avec focalisation sur la qualité de vie (ergonomie…) ;

21 novembre : mise à jour numéro 4, avec focalisation sur les combats et l’infiltration, ainsi que l’ajout de nouveaux contenus gratuits.

Le 21 novembre sortira aussi la première grosse extension de Star Wars Outlaws, articulé autour du personnage Lando Calrissian. C’est aussi ce jour-là que le titre sera disponible sur Steam, une étape particulièrement importante pour Ubisoft, puisque Star Wars Outlaws gagnera alors en exposition (pour augmenter les ventes).

En somme, Ubisoft et Massive Entertainment sont en train de tout mettre en œuvre pour faire du jeu un blockbuster à suivre pour les fêtes de fin d’année. L’arrivée sur Steam et la multiplication des correctifs sont des excellents moyens de relancer la machine. D’autant que Massive Entertainment dispose d’un savoir-faire qui a fait ses preuves par le passé (la saga The Division est un exemple de longévité). Avec quelques modifications à la marge sans impact sur l’immersion (la grande force), Star Wars Outlaws peut devenir un incontournable. Mais il y a un peu de boulot.

