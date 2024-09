Lecture Zen Résumer l'article

Le directeur de Star Wars Outlaws s’est exprimé sur le lancement du jeu, notamment marqué par des retours un peu tièdes de la part de la presse. Il n’a pas caché sa déception mais préfère retenir les avis positifs du public.

Sur l’agrégateur Metacritic, Star Wars Outlaws affiche un score qui oscille, selon la plateforme, entre 75 et 77 sur 100. Il reflète l’avis général de la presse, en compilant plusieurs dizaines de tests différents. Plus il est élevé, plus l’éditeur est heureux. Dans le cas de l’adaptation développée par Massive Entertainment, un score inférieur à 80 constitue une déception (Numerama a attribué une note de 8 sur 10). On parle d’un jeu vidéo ambitieux basé sur une licence capable de réunir des millions de fans dans le monde.

Julian Gerighty, directeur de Star Wars Outlaws, a été invité à s’exprimer sur ce score Metacritic. Dans les colonnes de GamesRadar+, le 4 septembre, il s’est montré transparent : « Je suis un peu déçu par la moyenne Metacritic. Bien sûr, la reconnaissance de la presse et des critiques est très importante pour nous, mais les joueuses et les joueurs sont vraiment en phase avec ce que nous avons fait. » Il se dit aussi très fier du travail accompli pendant quatre ans — l’équipe « a visé les étoiles ».

Star Wars Outlaws // Source : Ubisoft

Un lancement décevant pour Star Wars Outlaws ?

Ce score Metacritic de Star Wars Outlaws est à associé à des retombées économiques compliquées pour Ubisoft, qui connaît quelque remous à la Bourse. Comme le souligne Gamekult dans un article paru le 4 septembre, le titre a chuté ces derniers jours, atteignant sa valeur la plus basse depuis 2015 (15,25 € le mercredi). La sortie d’un blockbuster comme Star Wars Outlaws aurait dû avoir l’effet inverse, sauf que les premières ventes ont semble-t-il été moins élevées que prévu.

Cela fait donc deux indicateurs loin d’être positifs pour Ubisoft et Star Wars Outlaws. Pourtant, quand on lit des avis un peu partout sur Internet, on tombe sur des louanges, notamment sur l’immersion dans l’univers de la saga. « 7-8h sur SW Outlaws et je suis tout à fait enchanté, comme un gosse qui a rêvé d’un jeu comme ça depuis trop longtemps et qui pardonne aisément les défauts », résume par exemple Gautoz, qui travaille pour le média Origami. Co-fondateur de Point’n Think, Brian Le Duigou corrobore : « Star Wars Outlaws n’est pas un grand jeu, mais c’est la première fois depuis 2017 que je m’amuse sur un AAA Ubisoft. Le délire banditisme à la Star Wars marche parfaitement grâce au système de factions. »

En dépit de défauts soulignés çà et là, Star Wars Outlaws ne mérite ni un bashing ni un lancement susceptible de plomber les comptes d’Ubisoft. D’autant qu’il se permet de « révolutionner », à sa manière, la structure en monde ouvert que la firme française s’attache à imposer dans la plupart de ses jeux. Il y a plein de choses à sauver dans Star Wars Outlaws.

De son côté, le studio Massive ne compte rien lâcher. Julian Gerighty fait savoir que les développeurs « ne s’arrêteront pas de l’améliorer » — sachant qu’il y a des extensions en préparation. En parallèle, Ubisoft a publié un communiqué « écran de fumée » pour remercier celles et ceux qui se passionnent pour le jeu, « Votre passion n’est pas passée inaperçue et vous pouvez être sûrs que l’un d’entre nous a vu votre stream, votre photo, votre cosplay ou ce que vous avez décidé de partager, mais aussi vos retours et vos suggestions. » Une façon de se rattacher à ce qui compte — la communauté qui joue — et d’oublier le reste — un décollage poussif.

