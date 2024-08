Lecture Zen Résumer l'article

Le site de contenus pour adultes BangBros a exposé par erreur les données personnelles de nombreux utilisateurs sur le web.

Les équipes de chercheurs en cybersécurité du site d’infos Cybernews ont révélé le 31 juillet une fuite de données du site pornographique BangBros. Les experts en cyber ont découvert un fichier sur ElasticSearch, un moteur de recherche sur les données pour professionnel déjà la base de nombreux hacks. La base de données contenait plus de 8 Go d’informations sensibles sur les utilisateurs de BangBros. Ces infos étaient en ligne depuis le 4 juin dernier. L’accès aux fichiers est désormais fermé, mais il est possible que des cybercriminels aient eu accès aux contenus quand ils étaient encore en libre accès.

« Si des pirates ont mis la main sur ces données, ils pourraient retracer et lier les habitudes de visionnage de contenu adulte à des individus spécifiques. Combiné à d’autres informations privées, cela pourrait entraîner des problèmes de confidentialité majeurs » a déclaré Mantas Kasiliauskis, chercheur en cybersécurité chez Cybernews.

La base de données contenait près de 460 000 enregistrements selon Cybernews. // Source : Numerama avec Midjourney

Quelles sont les données exposées par la fuite ?

Les adresses mail et les mots de passe ne sont pas concernés par la fuite. En revanche, des pseudonymes et des adresses IP sont bien visibles, ce qui permet de retracer les utilisateurs. L’activité de leur compte et également visible.

Adresses IP

Noms d’utilisateur

Agents utilisateurs (type d’appareil, OS, navigateur, version, configuration, etc.)

Messages (feedbacks)

Pays

Géolocalisation (latitude et longitude avec une précision d’environ 11 mètres)

La société BangBros n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Cybernews. Il est recommandé de cacher votre géolocalisation ainsi que d’éviter le partage de cookies avec des sites sensibles qui pourraient réutiliser ces données.

