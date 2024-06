Lecture Zen Résumer l'article

L’édition la plus chère de Life is Strange: Double Exposure permettra de jouer un peu en avance. Mais on ne parle d’un accès anticipé de 3 jours, mais de 14. Des fans montent au créneau pour dénoncer cette pratique commerciale.

Square Enix vient de dévoiler Life is Strange: Double Exposure, un nouvel opus de sa saga qui parle à tant de monde. Si les fans vont être ravis de retrouver Max Caulfield, héroïne du premier Life is Strange, certains ne manquent pas de dénoncer les pratiques commerciales douteuses de l’éditeur. Ainsi, la version la plus chère (80 € sur PC, 90 € sur console) permettra d’accéder en avant-première aux deux premiers chapitres du jeu.

L’accès anticipé est devenu monnaie courante dans le jeu vidéo mais, en règle générale, on parle de gagner trois jours pour les plus impatients. Dans le cas de Life is Strange: Double Exposure, ils pourront jouer 14 jours avant les autres. Soit deux semaines pendant lesquelles celles et ceux qui ne veulent pas payer 30 € de plus devront prier pour éviter les spoilers.

Life is Strange: Double Exposure // Source : Square Enix

L’accès anticipé du nouveau Life is Strange fait jaser

« C’est vraiment minable de la part de Square Enix », peut-on lire en titre de ce sujet Reddit publié le 10 juin. « Deux semaines ? C’est un sacré écart entre les joueurs, trois jours auraient été plus excusables », répond ihatecoralcomplex. Cela génère un sacré traitement de faveur pour les plus fortunés, prêts à dépenser davantage pour jouer avant les autres. Mais c’est surtout la crainte des spoilers qui prédomine.

« J’adore Life is Strange, mais 30 € pour jouer avec deux semaines d’avance est une honte. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, il va falloir payer ces 30 € (…) Square Enix et Deck Nine Games, vous avez perdu la tête », témoigne Steven Korkowsky, un fan visiblement très fâché, sur X (ex-Twitter). Il n’est pas le seul à faire cette observation. La preuve avec le journaliste Matthieu Collin : « Pardon ? On en est là ? Ça commence à proposer des accès anticipés de DEUX SEMAINES sur des jeux narratifs, histoire de bien laisser le temps aux gens de spoiler les autres ? Mais quel move de génie Square Enix. »

Il y a deux points qui font sérieusement débat : l’existence même d’un accès anticipé payant (mais Square Enix n’est pas le seul éditeur à en proposer) et le fait qu’il soit appliqué à un jeu narratif. Life is Strange: Double Exposure est une expérience où l’histoire tient une importance capitale. Permettre à certaines personnes d’y jouer avec autant d’avance est un risque avéré pour les autres. « Pour éviter les spoilers, je vais devoir précommander l’édition ultime. Une très mauvaise décision de la part de Square Enix », déplore DjamBel, qui a conscience de donner involontairement raison à la multinationale.

