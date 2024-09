Lecture Zen Résumer l'article

Massive Entertainment a fait savoir que des améliorations seront bientôt intégrées à Star Wars Outlaws pour que les séquences d’infiltration soient moins pénibles. Une première mise à jour sera déployée dans quelques jours.

Si Star Wars Outlaws connaît un départ un peu compliqué, matérialisé par des retours de la presse moins élogieux que prévu, le studio Massive Entertainment a déjà fait savoir que des améliorations sont en cours de développement. Récemment, Julian Gerighty, directeur du jeu, a indiqué que les développeurs « ne s’arrêteront pas de l’améliorer ».

Un premier chantier va être adressé par le studio : les séquences d’infiltration, qui constituent l’un des piliers du gameplay. Ainsi, Star Wars Outlaws impose parfois à la joueuse et au joueur d’agir en totale discrétion, jusqu’à engendrer des fins de partie régulières si on se fait pincer. Julian Gerighty estime aujourd’hui que ces passages sont trop punitifs.

Un premier rééquilibrage arrive dans Star Wars Outlaws

Dans une interview publiée le 7 septembre sur GamesRadar+, Julian Gerighty fait comprendre que l’infiltration de Star Wars Outlaws est trop complexe. Il est vrai qu’on peut enchaîner les game over instantanés, simplement parce qu’un Stormtrooper a déclenché un peu trop vite l’alarme. « Pour moi, c’est une erreur, et c’est quelque chose que nous allons retravailler. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de retirer complétement le game over rapide, mais il y a d’autres leviers sur lesquels agir pour rendre le jeu plus appréciable et compréhensible. »

Source : Capture PlayStation 5

Il précise que l’infiltration est censée apporter « une tension » dans le gameplay, mais ne doit pas être « injuste » non plus. « Croyez-moi ou non, ce n’était pas notre intention au départ », admet-il. A priori, les premières données de jeu enregistrées par Ubisoft ont mis en exergue ce souci, qui sera rectifié dans une mise à jour déployée « dans une dizaine de jours ».

Massive Entertainment devra en tout cas endosser un rôle d’équilibriste ces prochaines semaines. L’idée ne sera pas de rendre Star Wars Outlaws trop simple non plus. Il y a un bon dosage à trouver et il n’est pas certain que le premier patch suffise à rendre l’expérience bien meilleure. « S’il s’avère que nos changements ne connectent pas avec le jeu ou avec suffisamment de joueurs, alors nous reconsidèrerons la chose », explique Mathias Karlson. À noter que d’autres points du jeu, comme la narration indirecte, seront surveillés en cas de besoin. Bref, Star Wars Outlaws va changer.

