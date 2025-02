Lecture Zen Résumer l'article

Dans Severance, le Board est un élément essentiel de l’histoire, tirant les ficelles de Lumon Industries dans l’ombre. Mais des théories de fans suggèrent que l’identité de ce fameux conseil pourrait être un personnage clé de la série de SF.

Si Lumon Industries parvient à fonctionner aussi bien, depuis plusieurs années, c’est grâce à un acteur de l’ombre, qui semble prendre toutes les décisions internes sans aucune discussion possible : le Board. Un comité dont on ne voit jamais le visage et dont on n’entend jamais la voix, qui communique essentiellement via un autre personnage : Natalie.

Il s’agit d’un élément central de Severance, dont la saison 2 est actuellement diffusée sur Apple TV+, à raison d’un nouvel épisode chaque vendredi. Mais de qui s’agit-il exactement ? Le média américain Inverse a peut-être trouvé la réponse à cette mystérieuse question.

Attention, cet article contient des spoilers sur les 5 premiers épisodes de la saison 2 de Severance.

Board ou Motherboard ? Telle est la question

Des théories de fans, publiées sur Reddit, suggèrent ainsi que le Board serait en réalité une version générée par ordinateur de Kier Eagan, le fondateur de Lumon Industries et l’ancêtre d’Helena Eagan. Sa personnalité aurait été recréée, à la manière d’une intelligence artificielle. Aucun comité humain ne se cacherait donc derrière le Board, comme son nom le suggère pourtant.

Cela expliquerait pourquoi Natalie y fait référence en anglais en utilisant le pronom « it » et non pas « they », mais aussi la simplicité avec laquelle on peut le contacter. Dans l’épisode 3, Natalie appelle ainsi le Board en plein milieu de la nuit, face à Mrs Cobel, et parvient à obtenir une réponse quasi immédiate. Étrange, pour une entité a priori collective.

Harmony Cobel dans Severance // Source : Apple TV+

Le nom « Board » pourrait d’ailleurs être un diminutif de « Motherboard », qui désigne une carte mère en informatique. Il est impossible qu’il s’agisse d’une coïncidence.

Dans la saison 2 de Severance, Mr Milchick reçoit également des portraits très perturbants de lui-même, offerts par le Board et sur lesquels il ressemble étrangement à Kier Eagan. Ces peintures sont non seulement racistes, mais aussi très autocentrées, ce qui pourrait confirmer l’identité du Board.

Le retour de Kier Eagan ?

Certains fans vont même plus loin : et si cela nous révélait la véritable nature du travail de Mark, Helly, Dylan et Irving, dont on ignore toujours le but final ? On sait actuellement que les employés du service de Macrodate Refinement (MDR) accomplissent des tâches pour un projet nommé Cold Harbor, lié à Gemma/Mrs Casey, la femme de Mark.

Mrs Casey dans Severance // Source : Apple TV+

Mais cette opération, qui semble explorer la construction des personnalités, pourrait en réalité permettre à Lumon Industries de poursuivre un objectif bien plus grand : réincarner Kier Eagan pour de bon, afin qu’il puisse diriger son entreprise bien-aimée pour l’éternité.

Pour découvrir si les fans ont à nouveau raison, après leurs multiples théories confirmées sur Helly/Helena, il faudra probablement patienter jusqu’au final de la saison 2 de Severance, dont la diffusion est prévue pour le 21 mars 2025.

